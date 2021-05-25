اتحاد الكرة يطلب التمديد لمجلس الإدارة حتى 31 يوليو القادم والتصويت لتعديل النظام الأساسي ولائحة الانتخابات فـي اجتماع الجمعية العمومية الجمعة القادم

■ اعتماد تشكيل لجنتي الانتخابات والطعون وعرض الميزانية العمومية وتعيين مدققين مستقلين ومناقشة مقترحات الأعضاء

كتب ـ خالد بن محمد الجلنداني :

تعقد الجمعية العمومية العادية للاتحاد العماني لكرة القدم يوم الجمعة القادم اجتماعا لها برئاسة سالم بن سعيد الوهيبي رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم بحضور اعضاء مجلس الادارة واعضاء الجمعية العمومية للاتحاد والتي ستقام في الساعة العاشرة صباحا بفندق شيراتون، وسوف يشتمل جدول أعمال الجمعية على التأكد من نصاب الانعقاد واعلان انعقاد اجتماع الجمعية وبتشكيلها وفقا للنظام الاساسي للاتحاد العماني لكرة القدم بعدها اعتماد جدول الاعمال ثم كلمة ترحيبية يلقيها سالم الوهيبي رئيس اتحاد الكرة بعد ذلك تعيين (3 ) اعضاء لمراجعة محضر الاجتماع وتعيين مراقبين.

كما سيتم اعتماد محضر الاجتماع السابق للجمعية العمومية العادية المنعقد يوم 19 سبتمبر الماضي وبيان ما تم تنفيذه من قرارات والتصويت على تعديل النظام الاساسي للاتحاد وعلى تعديل لائحة الانتخابات وتمديد فترة ولاية مجلس الادارة حتى 31/‏7/‏2021 ومناقشة تقرير الانشطة والاعمال التي قام بها مجلس ادارة الاتحاد عن الفترة الماضية وعرض الميزانية العمومية المدفقة وحساب الارباح والخسائر لعام 2020 وكذلك اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2021 م وتعيين مدققين مستقلين بناء على توصية مجلس الادارة وكذلك مناقشة المقترحات المقدمة من الاعضاء.

الجدير بالذكر أن اتحاد الكرة قام بتعديل موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية والذي كان من المقرر اقامتها في 1 مارس الماضي وذلك تلبية لمتطلبات عدد من الاندية بتغيير الموعد وشكل الاجتماع والذي كان من المفترض بان يكون عن بعد وعبر تطبيق زووم .

وقد اصدر الاتحاد بيانا في هذا الشأن اشار فيه الى ما ورد في المادة 26 للفقرات (3،2،1) من النظام الأساسي للاتحاد المعتمد من الجمعية العمومية للاتحاد في مارس 2015م فقد أرسل الاتحاد العماني لكرة القدم الدعوات الى رؤساء الأندية بتاريخ 1 مارس 2021م لحضور الاجتماع العادي السنوي للجمعية العمومية لعام 2021 المقرر من مجلس إدارة الاتحاد ليعقد بتاريخ 30 أبريل 2021م وتم إرسال جميع المستندات للاجتماع منذ تاريخ 31 مارس 2021م استناداً إلى هذا النظام وفي ضوء المستجدات المتعلقة بجائحة كورونا وقرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع جائحة كورونا ( كوفيد-19) الصادرة قبل شهر رمضان المبارك باستمرار الإغلاق الليلي وحظر الأنشطة الرياضية والثقافية وغيرها من الأنشطة الجماعية خلال الشهر الفضيل وعلى ضوء هذه المستجدات قام مجلس إدارة الاتحاد بتعديل آلية الحضور للاجتماع حرصاً على سلامة وصحة الجميع ليكون عبر الاتصال المرئي بعد التنسيق مع الجهات المختصة بالسلطنة وإبلاغ الاتحاد الدولي لكرة القدم وقد أبدت تلك الجهات موافقتها على ذلك كما ان قرار اعتماد الآلية لعقد الاجتماع قد تم اتخاذه من واقع أحكام المادة 74 من النظام الأساسي للاتحاد ، إلاّ أن عددا من الأندية الأعضاء طلب من الاتحاد خطابات رسمية بأن تكون آلية الاجتماع حضورياً وليس افتراضياً وتقديراً من مجلس إدارة الاتحاد لدور الأندية وحرصاً وتعاوناً من المجلس فقد تقرر تعديل موعد الاجتماع ليعقد يوم الجمعة الموافق 28 مايو 2021م الساعة العاشرة صباحاً بنفس المستندات المرسلة سابقاً .