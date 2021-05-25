انت الان تتابع تفاصيل خبر مواعيد جميع مباريات الزمالك المقبلة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - سيخوض نادي الزمالك المصري العديد من المباريات المهمة على جميع المستويات خلال الفترة المقبلة، وفي هذا التقرير ننشر كل مباريات الزمالك القادمة خلال هذا الموسم.

يتصدر الزمالك جدول الدوري المصري برصيد 54 نقطة بفارق 13 نقطة عن الأهلي الذي يحتل المركز الثاني لكن الأخير لعب 5 مباريات أقل.

جدول مباريات الزمالك حتى نهاية الموسم

يستعد الزمالك لتأكيد تفوقه والبحث عن اللقب المفقود منذ 2015، وكأس مصر التي فاز به عام 2019 في المرة الأخيرة.

ويلتقي الزمالك يوم الخميس 27 مايو بالإسماعيلي في المباراة المرتقبة في الجولة الثامنة النهائية لكأس مصر على استاد السويس الجديد.

ثم يكمل الزمالك بعد ذلك منافسات الدوري المصري، حيث يواجه الجونة في يوم 30 مايو على ملعب خالد بشارة بالجونة .

وسيكون الزمالك في موعد آخر مع كأس مصر، في ربع النهائي، في 4 يونيو، إذا وصل إليها، وذلك بمواجهة مصر المقاصة، على ملعب السويس الجديد.

وسيعود الزمالك يوم 16 يونيو لمواجهة فريق أسوان، في الجولة 26 من الدوري المصري، على استاد القاهرة، ثم مصر المقاصة في 2 يوليو على ملعب الجيش بالسويس في الجولة 27 من الدوري المصري .

وفي الجولة الـ 28، سيواجه الزمالك فريق غزل المحلة باستاد القاهرة الدولي في يوم 5 يوليو المقبل .

ويواجه الزمالك اتحاد الإسكندرية في دور 29 الإسكندرية، يوم 18 أغسطس، قبل مباراة الإسماعيلي في الجولة الثلاثين، في 25 من نفس الشهر.

ويواجه الزمالك وادي دجلة في دور الـ 31 يوم 11 سبتمبر، قبل أن يواجه سيراميكا كليوباترا في دور الـ 32 في الحادي والعشرين من نفس الشهر.

ويختتم الزمالك جولته 33 بمواجهة الإنتاج الحربي باستاد القاهرة في يوم 25 سبتمبر، ثم البنك الأهلي في الجولة 34 يوم 29 من نفس الشهر .