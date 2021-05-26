محمد صلاح أفضل لاعب في الموسم في ليفربول

محمد صلاح أفضل لاعب في الموسم في ليفربولأعلن نادي ليفربول الإنجليزي منح جناح وقائد المنتخب الوطني جائزة جديدة، إذ كشف «الريدز» أن محمد صلاح أفضل لاعب في الموسم الحالي 2020-2021، وأوضح النادي الإنجليزي، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه تم منح «مو» جائزة الأفضل، بعدما قدمه اللاعب خلال الموسم، حيث كان هدّاف الفريق الأحمر، وكان أحد أسباب احتلال فريقه المركز الثالث برصيد 69 نقطة، والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، في الموسم المقبل، بعد الفوز في الجولة الأخيرة على كريستال بالاس، بهدفين دون مقابل.

ونشر حساب ليفربول الرسمي، صورة لجناح فريقه، وكتب: «محمد صلاح أفضل لاعب في الموسم الحالي 2020-2021، يا له من أداء استثنائي».

واكتفى محمد صلاح أفضل لاعب في ليفربول بالموسم الحالي، باحتلال المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج».

وأحرز محمد صلاح أفضل لاعب في الموسم الحالي، 22 هدفا بقميص الريدز، منها 6 ركلات جزاء، محققا المركز الثاني خلف هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير، الذي أحرز 23 هدفا.

وفي سياق متصل، خطف هاري كين مهاجم توتنهام، لقب هدّاف الدوري الإنجليزي، في الجولة الأخيرة بالبريميرليج، بعد تسجيله هدف في فوز فريقه على مضيفه ليستر سيتي، برباعية مقابل هدفين.

وفي السياق ذاته، حرص الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على الإشادة بما يقدمه محمد صلاح أفضل لاعب في الموسم، بعدما احتل وصافة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، وساهم بشكل واضح في حصول الريدز على المركز الثالث، والمؤهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وأكد يورجن كلوب في تصريحات لصحيفة ليفربول إيكو، أنه من السهل رؤية وضع الفريق بدون أهداف محم صلاح، مشددا أنه تفوق بسبب رغبته واحترافيته وطمعه من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات، وهذا يساعد الفريق بكل تأكيد، وهو ما يجعله لاعبا استثنائياً ومميزاً للغاية.

(الوطن المصرية)