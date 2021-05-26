ليفربول يهدي نجمه محمد صلاح جائزة جديدة ويلقبه بـ “الملك المصري”

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محمد سياف - ابو ظبي - بعد فشله في التسجيل خلال مباراة ليفربول الأخيرة هذا الموسم، وتحقيقه للمركز الثاني خلفا لكين الذي حصل على الصدارة في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، فاز النجم محمد صلاح بجائزة جديدة مع ناديه هذا الموسم .

وأعلن رسميا نادي ليفربول الإنجليزي عبر تغريدة على حسابه الخاص “تويتر”، أن مهاجمه صلاح فاز بجائزة أفضل لاعب في ليفربول للموسم الحالي ” 2020 -2021 ” و كتب عبارة “جائزة جديدة تضاف للملك المصري”.

وبهذه الجائزة لم يخرج نجم ليفربول المهاجم محمد صلاح، من موسم الحالي فارغ اليدين، بعد إهدائه هذه الجائزة الجديدة.

وتأتي هذه الجائزة لتعويض محمد صلاح نسبيًا عن خسارة سباق الحذاء الذهبي أمام هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير، الذي توج بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي برصيد 23 هدفًا .

وتمكن صلاح من تسجيل 31 هدفا مع ناديه ليفربول في جميع المسابقات هذا الموسم، مما ساعده في الصعود إلى المركز 12 في قائمة الهدافين التاريخين للنادي برصيد 125 هدفا.

وسبق لصلاح الفوز بجائزة الحذاء الذهبي مرتين على التوالي عامي 2018 و 2019، لكنه خسرها في الموسمين الماضيين أمام الثنائي الإنجليزي جيمي فاردي و هاري كين.

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