كلينسمان يفتح الباب أمام إمكانية توليه تدريب توتنهام

د.ب.أ: قال المدرب الألماني يورجن كلينسمان إنه قد يفكر في العودة إلى نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، كمدرب للفريق، لكنه لم يجر استدعاؤه بعد لذلك. وخلال مسيرته الاحترافية كلاعب، قضى كلينسمان فترتين ضمن صفوف فريق توتنهام، حيث لعب للفريق في عامي 1994 و1995 وفي عامي 1997 / 1998.

وكان آخر منصب تدريبي تولاه كلينسمان، في هيرتا برلين، وذلك في فبراير 2020 ، وقبلها كان قد أقيل من تدريب المنتخب الأمريكي.

ورغم أن كلينسمان 56 عاما لم يحقق نجاحا بارزا في الفترات الأخيرة، فقد أبدى اهتماما بمنصب المدير الفني لتوتنهام، الشاغر حاليا. وقال كلينسمان في تصريحات لشبكة “سكاي سبورت” :”بالتأكيد هو أمر ممتع، لا شك في ذلك. هو (رئيس النادي دانييل ليفي) لديه رقم هاتفي، ويمكنه الاتصال بي أي وقت. توتنهام هو فريق يتواصل التفكير فيه دائما.”

وأقال ليفي البرتغالي جوزيه مورينيو من منصب المدير الفني لتوتنهام في أبريل الماضي وتولى ريان ماسون تدريب الفريق بشكل مؤقت وقاده لإنهاء الموسم المنقضي في المركز السابع بالدوري الإنجليزي الممتاز. وقال كلينسمان :”كانت الأمور متقلبة بشكل كبير بالنسبة لتوتنهام هذا العام. في البداية، كانوا في القمة وبدأنا جميعا نحلم.”

وأضاف “جماهير توتنهام ترغب في رؤية عروض ممتعة. ربما يفضلون الخسارة 3 / 4 على الفوز 1 / صفر.” وتجدر الإشارة إلى أن وسائل إعلام ربطت اسم روبرتو مارتينيز مدرب المنتخب البلجيكي، بمنصب المدير الفني لتوتنهام.