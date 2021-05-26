ختام حلقة عمل اللجان الانتخابية للاتحادات الرياضية لتوضيح بعض المفاهيم والاشتراطات

اختتمت امس حلقة عمل اللجان الانتخابية للاتحادات الرياضية لجنة الانتخابات ولجنة الطعون والاستئناف التي نظمتها وزارة الثقافة والرياضة والشباب ممثلة في مركز إعداد القادة والتي نفذت ليومين، وقد شهد ختام الحلقة نقاشات واسعة من قبل أعضاء لجان الانتخابات بالاتحادات الرياضية لتوضيح بعض المفاهيم والمواد والاشتراطات الواردة في الدليل الانتخابي للاتحادات الرياضية، وقام زياد بن علي البلوشي مدير الدائرة القانونية بالوزارة مقدم حلقة العمل بالرد على استفسارات الحضور.

وتطرقت حلقة العمل عن المفوضين الذين لهم حق الحضور والتصويت، حيث يتم استلام أسماء المفوضين بدءًا من تاريخ فتح باب الترشح ولغاية (3) أيام قبل موعد الانتخابات، على أن تعلن لجنة الانتخابات قائمة بأسماء المفوضين قبل موعد الجمعية العمومية بـ(3) أيام على الأقل أو عند اكتمالها أيهما يسبق، كما يشترط في التفويض أن يكون المفوض عضوا بمجلس إدارة النادي الذي يمثله فـي اجتماع الجمعية العمومية، ويتم تعيينه أو انتخابه من مجلس إدارة النادي مع تقديم ما يثبت ذلك، وأن يتم تحديد المفوض بموجب خطاب موقع من قبل رئيس مجلس إدارة النادي موضحا فـيه بيانات المفوض ورقم وتاريخ اجتماع مجلس الإدارة الذي أقر خــلاله تعيينـه أو انتخابه.

كما تتولى لجنة الانتخابات مراجعة مدى توافر الشروط المطلوبة لدى مفوضي الأعضاء الذين يحق لهم الحضور، وإذا لم تتوفر لدى المفوض تلك الشروط يتم مخاطبة النادي لاستدراك الخطأ وتصحيحه، وفي جميع الأحوال، لا يجوز تصحيح الخطأ أو تعويضه بمفوض آخر بعد بدء الاجتماع، كما لا يسمح لأي مفوض غير مستوفٍ للشروط من حضور الجمعية العمومية، كما أن التصويت في الانتخابات بحضور شخصي للمفوّض المستوفي للشروط، ولا يجوز له تفويض شخص آخر للتصويت عنه بالوكالة أو بموجب رسالة خطية أو تفويض آخر، ويحق لكل نادٍ له حق الترشيح منح بطاقة تزكية لمرشح واحد فقط ، إلا أنه يجوز للنادي تزكية عدد (2) مرشحين فقط بشرط أن يكون أحدهما امرأة مترشحة للمقعد النسائي الإلزامي، كما تلغى جميع البطاقات إذا قام النادي بمنح أكثر من العدد المسموح له لبطاقات الترشح، ويستثنى من بطاقة التزكية كل من المرأة المترشحة للمقعد النسائي الالزامي إذا سبق لها ممارسة اللعبة كلاعبة أو مدربة أو حكمة ، أما أذا أراد أحد الأندية منحها بطاقة التزكية فلا مانع من ذلك شريطة أن تكون منتسبة لديه لمدة سنة على الأقل وفي هذه الحالة لا تسأل عن شهادة الخبرة، ويجوز للعضو العماني الحاصل على مقعد فـي مجلس إدارة الاتحاد الدولي – إن وجد – الراغب في التنافس على أحد المناصب الرئيسية تقديم ترشحه بدون قيد أو شرط.

وفيما يتعلق بأعضاء لجنتي الانتخابات والطعون الانتخابية فينبغي أن يتمتع العضو بالحياد التام وعدم ترشحه في الانتخابات، وأن لا يشارك كمفوض عن ناديه وأن لا يشارك في مسار اتخاذ قرار يتعلق بالانتخابات، وأن يوقع تعهد بالسرية والحيادية وتجنب تضارب المصالح.

بعض شروط الترشح

كما تناولت حلقة العمل شروط الترشح ولعل أهمها لا يقبل ترشح من سبق له شغل أي من مناصب مجلس الإدارة فـي أي اتحاد لدورتين متتاليتين أو متفرقتين فـي ذات المنصب أو فـي غيره، ولا يؤخذ فـي الاعتبار عدد الدورات التي قضاها المترشح لرئاسة مجلس الإدارة فـي أي من المناصب الأخرى عدا منصب الرئيس عند تحديد عدد الدورات المسموح بها له، ويقصد بالدورة الانتخابية فـي تطبيق أحكام هذا البند الدورة الانتخابية الكاملة، وتحتسب الدورات غير المكتملة بسبب العزل أو الاستقالة من بين الدورات المكتملة، وفـي جميع الأحوال لا تحتسب من ضمن الدورات الانتخابية فترة شغل المقاعد الدولية الإلزامية كما لا تحتسب الدورات على المترشح للرئاسة إلا الدورات التي قضاها في منصب الرئيس، كما لا تحتسب الدورات التي قضاها المترشح في المقعد الدولي الالزامي طالما لم يشغل ذلك المنصب بالانتخاب، كما لا تحتسب الدورات غير المكتملة التي قضاها المترشح لاستكمال دورة خلفاً لشخص مستقيل أو معزول أو مجلس منحل، وإنما تحتسب الدورات غير المكتملة التي انتخب فيها المترشح ثم استقال أو تم عزله أو انحل المجلس.

ومن بين الشروط أيضا أن يكون عضوا عاملا لسنتين متتاليتين على الأقـــل فـي النـــادي عضـــو الاتحاد المترشح منه، وأن تكون عضويته سارية عند تقديم ترشحه. ويستثنى من شرط السنتين لاعب المنتخب الوطني الأول للعبة شريطة أن يكون معتزلاً قبل موسم رياضي على الأقل ويثبت ذلك برسالة من الاتحاد.

ويشترط فـي المترشح لمنصب الأمين العام أن يكون حاصلا على شهادة علمية فـي أحد تخصصات علوم الإدارة، أو سبق له شغل منصب أمين السر العام فـي أحد الاتحادات أو الأندية الرياضية لدورة واحدة على الأقل، كما يشترط فـي المترشح لمنصب أمين الصندوق أن يكون حاصلا على شهادة علمية فـي أحد التخصصات المالية، أو سبق له شغل منصب أمين الصندوق فـي أحد الاتحادات أو الأندية الرياضية لدورة واحدة على الأقل.

وأيضا يشترط فـي المرأة المترشحة للمقعد النسائي الإلزامي بأن تكون عضــوا عاملا بالنادي المترشحة منه لمدة سنة على الأقل، أو مارست اللعبة كلاعبة أو حكمة أو مدربة ويثبت ذلك بشهادة من النادي أو الاتحاد وفـي هذه الحالة فقط تعفى من تقديم بطاقة تزكية من أي ناد عند تقديم طلب ترشحها.

استكمال الدعم اللوجستي

ويأتي تنفيذ حلقة عمل اللجان الانتخابية للاتحادات الرياضية (لجنة الانتخابات ولجنة الطعون والاستئناف) استكمالا للدور التطويري الذي تقوم به الوزارة، وقد أكد زياد بن علي البلوشي مدير الدائرة القانونية بالوزارة ومقدم حلقة العمل بأن الحلقة جاءت استكمالا للأعمال التي قامت بها الوزارة سابقا من خلال مساندة الاتحادات الرياضة في توضيح النظام الاساسي للاتحادات وأيضا الدعم اللوجستي والمعرفي الذي تقدمه الوزارة للاتحادات واللجان الانتخابية .

مفيدة للجان الانتخابية

من جهته أوضح موسى البلوشي أمين سر الاتحاد العماني لكرة اليد بأن حلقة العمل كانت مفيدة جدا لأعضاء اللجان الانتخابية والاتحادات الرياضية وفيها توضيح لكافة الخطوات والإجراءات الانتخابية حتى تكون الأمور واضحة وتطبيقها يكون بسهولة وسلاسة واضحة، كما أن دور الوزارة هو التوضيح والمساندة في العملية قبل الانتخابات فقط حسب ما هو معمول فيه ووفق الأنظمة والقوانين كجهة إشرافية والدور الأساسي يكون على اللجان الانتخابية المرشحة من الجمعيات العمومية لإدارة العملية الانتخابية.

حققت الأهداف

من جانبه أشار محمد المشرفي رئيس نادي قريات بأن حلقة العمل كانت جيدة وحققت الأهداف المرجوة منها وأوضحت الكثير من المواضيع التي قد تشكل لبسًا لدى لجان الانتخابات والطعون أثناء قيامها بممارسة بمهام عملها في الانتخابات القادمة للاتحادات، وأكدت كذلك على بعض النقاط المحورية التي من المهم أن تركز عليها اللجان كي لا تقع في المحظور .