ديوكوفيتش يبدأ بفوز على طريق رولان جاروس بدورة بلجراد

بلغراد – أ.ف.ب: حقق الصربي نوفاك ديوكوفيتش فوزاً بمجموعتين نظيفتين 6-2 و7-6 (7/4) على المصنف 253 الألماني ماتس موراينج في أولى مبارياته في دورة بلجراد التي يعدها المصنف أول عالمياً مرحلة تحضيرية لبطولة فرنسا المفتوحة (رولان جاروس).

وقال ديوكوفيتش “لقد كسرت إرسالين في المجموعة الثانية، لذا ربما كان بإمكاني إنهاء المهمة في وقت مبكر، لكن يعود الفضل له في ذلك لأنه كافح، ولعب بشكل جيد للغاية، لعب كرة مضرب بشجاعة وجرأة كبيرين”.

وتنطلق رولان جاروس الوحيدة من بين البطولات الأربع الكبرى ضمن الغراند سلام التي تقام على ملاعب ترابية، الأحد في باريس، واختار ديوكوفيتش التدرب في موطنه الأسبوع الحالي، بعد تسعة أيام من خسارته في نهائي بطولة إيطاليا المفتوحة أمام الإسباني رافايل نادال.

ويعد الإسباني المرشح الأوفر حظاً للفوز باللقب الرابع عشر في رولان غاروس، لكن ديوكوفيتش البالغ 34 عاماً سيحاول حصد لقبه التاسع عشر في البطولات الأربع الكبرى، للاقتراب أكثر من الرقم القياسي لعدد الألقاب (20) الذي يحمله نادال بالتساوي مع السويسري روجيه فيدرر.

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