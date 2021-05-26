اليعقوبي وامبوسعيدي يديران لقاءت المجموعة السابعة للتصفيات الاسيوية

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم حكامنا الدوليين عمر اليعقوبي للساحة ومساعده الحكم ناصر امبوسعيدي لادارة مباريات المجموعة السابعة في التصفيات الاسيوية المزدوجة مع مجموعة من الحكام الاسيويين.

وتستضيف مدينة اوساكا اليابانية مباريات المجموعة السابعة والتي تضم منتخبات اليابان وقيرغستان وطاجكستان وميانمار ومنغوليا وتقام المباريات خلال الفترة من 3 الى 15 يونيو.

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