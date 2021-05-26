مهرجان أوْج الرياضية وجمعية الأوراق المالية يوقعان اتفاقية شراكة تجارية

في خطوة متقدمة وقعت اللجنة المنظمة لمهرجان أوْج الرياضة اتفاقية شراكة تجارية مع الجمعية العمانية للأوراق المالية وذلك بقاعة المستثمرين بمقر بورصة مسقط للأوراق المالية وسط حضور مميز واهتمام إعلامي كبير في المحطة الاولى من نوعها التي تدخل فيها الرياضة الى بورصة مسقط وتكون تحت أنظار الشركات التي تتداول في البورصة.

وتعطي اتفاقية الشراكة بين مهرجان أوج الرياضة والجمعية العمانية للأوراق المالية بعدا جديدا في نوعية الشراكات الثنائية بين (قطاع المال والرياضة) بالسلطنة بحيث يتم التسويق لمهرجان أوج الرياضة على الشركات التي يتم تداولها في بورصة مسقط للمساهمة في الاستثمار بالقطاع الرياضي بشكل جديد ومبتكر..وكذلك تهيئة النموذج الخاص لمهرجان أوج ليكون جاهزا كمنتج رياضي واقتصادي.

ورحب نبيل بن حيدر البلوشي رئيس الجمعية العمانية للأوراق المالية بالشراكة مع مهرجان أوج الرياضة واعتبرها خطوة متقدمة للتفاعل مع قطاع حيوي مثل القطاع الرياضي والشبابي ويستقطب قطاع كبير من الجماهير والسياح حيث ستعمل الجمعية على إستقطاب المشاركات من القطاع الخاص والشركات والعاملين فيها ليكون لها دور في دعم هذا المشروع وفتح افاق أكبر للتعاون مابين قطاع المال وقطاع الشباب والرياضة.

كما أكد حسن رمضان مدير عام مركز عمان للمؤتمرات والمعارض خلال كلمته بمراسم توقيع الاتفاقية بأن الشراكة التجارية بين مهرجان أوج الرياضة والجمعية العمانية للأوراق المالية تساهم في إثراء الجانب الاستثماري للمشروع وتؤكد على الشراكة الحقيقية بين القطاع الرياضي والشبابي والمالي الذي يعد مركزه الاساسي بالسلطنة بورصة مسقط..مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية تعتبر نقلة نوعية للمهرجان الذي تخطى مراحل الاعداد الاولية ليدخل مراحله الأساسية والتي باتت توضح الهوية الحقيقية لمشروع كان بحجم متواضع ليتحول الى مشروع طموح وكبير نتمنى أن يحقق قفزة نوعية في الشراكات التي تساهم في تطوير قطاع الرياضة والفعاليات النوعية المتخصصة.