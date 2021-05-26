رشاد الهنائي يستقبل سفيرة جمهورية الصين الشعبية

استقبل سعادة الشيخ رشاد بن أحمد الهنائي وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة والشباب في مكتبه بديوان عام الوزارة امس سعادة لي لينغ بينغ سفيرة جمهورية الصين الشعبية المعتمدة لدى السلطنة. بحث اللقاء عددا من أوجه التعاون القائمة في المجالات الثقافية والرياضية والشبابية وتبادل وجهات النظر بشأن سبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم البلدين الصديقين.

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