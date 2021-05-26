منتخبنا ينهي تجربته أمام تايلند بالفوز 1/صفر ويستعد للبروفة الأخيرة أمام إندونيسيا السبت

فـي طريق استعداداته للتصفيات المزدوجة ومباراة ملحق كأس العرب

متابعة ـ صالح البارحي :

أنهى منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم تجربته الودية الدولية التي خاضها مساء أمس الأول أمام نظيره المنتخب التايلندي بالفوز بهدف نظيف سجله مهاجمه عبدالعزيز المقبالي عند الدقيقة (41) من عمر المباراة التي جرت في تمام الساعة السابعة مساء على ساحة ملعب السيفينز بإمارة دبي ضمن خطة استعدادات الأحمر لاستكمال مبارياته بالتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال قطر 2022 ونهائيات أمم آسيا في الصين 2023م إضافة إلى مواجهة الصومال في ملحق كأس العرب ، المباراة في مجملها نالت استحسان الجهاز الفني بقيادة الكرواتي برانكو وهو ما أكده الجهاز الاداري للمنتخب ، خاصة في ظل العطاء الذي قدمه اللاعبون في الشوط الأول على وجه التحديد ، فيما شهد الشوط الثاني تغييرات عديدة في صفوف الفريقين بغية تحقيق الكثير من المغانم قبل الصراع الرسمي بالدوحة .

هذا ، وسيخوض منتخبنا مواجهة ودية دولية أمام المنتخب الاندونيسي مساء السبت القادم بذات التوقيت وعلى نفس الملعب بإمارة دبي ، وهي المباراة التي ستمثل البروفة الأخيرة قبل التوجه إلى العاصمة القطرية الدوحة .

استفادة متوقعة

دخل منتخبنا المباراة بتشكيلة مكونة من فايز الرشيدي في حراسة المرمى وعلي البوسعيدي وجمعه الحبسي وفهمي دوربين وعبدالعزيز الغيلاني في خط الدفاع ، وفي الوسط تواجد حارب السعدي وعبدالله فواز وزاهر الاغبري وصلاح اليحيائي ، وفي الهجوم عبدالعزيز المقبالي ومحسن الغساني ، قبل أن يتدخل برانكو عند بداية الشوط الثاني بإخراج زاهر الاغبري وصلاح اليحيائي ودخول جميل اليحمدي ويزيد المعشني ، بعدها تواصلت تبديلات برانكو بغية الحصول على أكبر قدر من الاستفادة المرجوة من المباراة ، فقام بإخراج محسن الغساني وعبدالعزيز المقبالي وعلي البوسعيدي ودخول خالد الهاجري وعصام الصبحي وأحمد الكعبي عند الدقيقة (62) ، وتدخل برانكو للمرة الأخيرة في المباراة فقام بإخراج عبدالله فواز وعبدالعزيز الغيلاني وحارب السعدي ودخول ارشد العلوي وسعود الحبسي وياسين الشيادي عند الدقيقة (82) .

الواضح من كثرة التغييرات في الشوط الثاني أن المدرب يريد أن يصل إلى قناعة تامة حول إيجابية عدد من الاسماء المستدعاة للقائمة الحالية ، قبل أن يؤكد على ذلك في مواجهة إندونيسيا التي ستكون بمثابة إصدار الحكم النهائي على القائمة المغادرة للدوحة وعلى بقية الأسماء التي ستعود إلى مسقط بعد استبعادها من القائمة ، ومن باب أولى فإن الجهاز الفني المعاون كل في شأنه درس كل لاعب على حدة من كافة الجوانب لمساندة القرار الذي سيتم اتخاذه عقب مباراة إندونيسيا إن شاء الله تعالى .

على النقيض تماما من مواجهة منتخبنا الماضية أمام تايلند والتي لم تتمكن الجماهير العمانية من متابعة أحداثها ، فإن لقاء السبت القادم أمام إندونيسيا سيكون منقولا على الهواء مباشرة عبر شاشة القناة الرياضية بتلفزيون سلطنة عمان ، الأمر الذي سيعطي هذه الجماهير انطباعا عن عطاء المنتخب وحظوظه قبل السفر للدوحة والظهور في أول مواجهة رسمية أمام قطر بالتصفيات الآسيوية المزدوجة والتي تعتبر أقوى اختبار للأحمر في المباريات الأربع التي سيخوضها خلال شهر يونيو بين التصفيات المزدوجة أمام قطر وافغانستان وبنجلاديش ، ومباراة ملحق كأس العرب أمام الصومال .

الجدير بالذكر ، أن استوديو تحليلي سيصاحب المباراة ، فيما ستكون الجماهير مدعوة لمتابعة برنامج الدكة في ذات الليلة إن شاء الله تعالى .