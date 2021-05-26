أحمد حجازي يقود الاتحاد السعودي إلى دوري أبطال آسيا 2022

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محمد سياف - ابو ظبي - تأهل فريق الاتحاد السعودي إلى دوري أبطال آسيا بفضل رأسية الدولي المصري أحمد حجازي بعد الابتعاد بفارق 6 نقاط عن فريق التعاون صاحب المركز الرابع، ولم يتبق سوى جولة واحدة في نهاية الدوري، وقاد هدف قلب دفاع الاتحاد للفوز بالمباراة بعد تسجيله للهدف الوحيد في الدقيقة 31 من الشوط الأول.

وفاز الاتحاد السعودي، بقيادة الدولي المصري أحمد حجازي على ضيفه العين بهدف نظيف في الجولة 29 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وبذلك ضمن التأهل إلى دوري أبطال آسيا 2022 بعد غياب دام لسنوات.

ورفع الاتحاد السعودي رصيده من النقاط ووصل إلى 53 نقطة محتلا المركز الثالث، فيما بلغ رصيد العين عند 20 نقطة مما جعله يحتل المركز الأخير في ترتيب الدوري.

وأكد الحساب الرسمي للدوري السعودي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن هدف حجازي يعتبر رقم 600 لفريق الاتحاد في تاريخ دوري المحترفين.

وتصدّر الدولي المصري أحمد حجازي، عناوين الصحف السعودية الصادرة اليوم الأربعاء 26 مايو 2021 ، بعد قيادته لفريقه نحو التأهل إلى النسخة المقبلة من مسابقة دوري أبطال آسيا 2022، حيث سجل الهدف الفوز الوحيد على العين في المباراة .

وجاءت معظم العناوين الرئيسية على أغلفة الصحف في عددها الصادر اليوم 26 مايو 2021 بعناوين مختلفة وكلها تثني على تألق الدولي المصري أحمد حجازي مع ناديه الاتحاد السعودي.