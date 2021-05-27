انت الان تتابع تفاصيل خبر مصادر.. زيدان يقرر الرحيل عن الريال والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - نشر موقع الجارديان عبر حسابه الخاص ” تويتر” أن زين الدين زيدان قرر إنهاء مهمته الثانية كمدرب لفريق ريال مدريد الأسباني وكتبت بعبارات متتابعة ” الفرنسي يرحل في نهاية موسم صعب للنادي الإسباني، يغادر بأثر فوري بعد فشله في الفوز باللقب”.

وقال الصحفي الإيطالي الموثوق، فابريسيو رومانو عبر تغريدة على حسابه في “تويتر”، إن المدرب قرر الرحيل عن ريال مدريد وتوصل إلى اتفاق مع إدارة النادي لإنهاء العقد بالتراضي.

وحتى الآن، لم يتم الإعلان عن رحيل زيدان عن ريال مدريد، ومن المتوقع أن يتم ذلك خلال الساعات القليلة المقبلة.

وبذلك سينهي الفرنسي فترة تدريبه الثانية مع ريال مدريد، حيث سبق له أن درب الفريق بين يناير 2016 وحتى استقالته في مايو 2018، قبل أن يعود مرة أخرى في مارس 2019.

وأشارت عدة تقارير صحفية، قبل نهاية الموسم، إلى أنه قد اتخذ قراره بالرحيل عن ريال مدريد بعد موسم مخيب أنهاه “الميرينجي” دون أن يفوز بأي لقب، وذلك لأول مرة منذ سنة 2010.

وبحسب الصحفي الإيطالي فابريسيو رومانو، يستعد الفريقان “يوفنتوس الايطالي” و “إنتر ميلان الإيطالي” للتعاقد مع زيدان في الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى، اقترحت إدارة فريق ريال مدريد عددا من المرشحين لخلافة زيدان في تدريب الفريق، على رأسهم المدرب السابق لنادي يوفنتوس ماسيميليانو أليجري، وراؤول جونزاليس الذي يعتبر أسطورة النادي الملكي.