رسميا : زيدان يغادر ريال مدريد

أعلن فريق ريال مدريد بأن المدرب زين الدين زيدان قرر إنهاء مسيرته الحالية كمدرب للفريق.



ويغادر زيدان، الريال بعدما توج معه بـ11 لقبا، لكنه لم يفز مع الفريق بأي لقب في الموسم الحالي، حيث أنهى الدوري في المركز الثاني، متأخرا بنقطتين عن البطل أتلتيكو مدريد، كما خرج من الدور قبل النهائي لدوري الأبطال، ودور 32 في كأس ملك إسبانيا.

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