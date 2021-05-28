انت الان تتابع تفاصيل خبر رسميًا.. ريال مدريد يعلن رحيل مدربه زيدان والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلن ريال مدريد عن رحيل مدربه الفرنسي زين الدين زيدان رسميًا عبر الموقع الرسمي للنادي وحسابه الخاص على شبكة “تويتر”، في انتظار من الذي سيتولى تدريب العملاق الإسباني.

وجاء قرار رحيل زيدان بناء على طلبه، حيث قرر عدم الانتظار حتى انتهاء عقده، التي تشير تقارير صحفية إلى أنه كان سينتهي في صيف 2023.

يأتي قرار الاستقالة بعد خروج الفريق دون أي لقب الموسم الماضي، وشعر أيضًا أن الإدارة لم تدعمه في الأوقات الصعبة، خاصة فيما يتعلق بتسريب أنباء عن احتمال إقالته.

وبذلك سينهي زيدان مرحلة تدريبه الثانية لنادي ريال مدريد، حيث سبق له أن درب الفريق عام 2016 و استقالته بعد سنتين في شهر مايو 2018، قبل أن يعود مرة أخرى في شهر مارس سنة 2019.

انجازات زيدان مع الريال

خلال الفترة الثانية، تمكن زيزو من قيادة ريال مدريد إلى كأس السوبر الإسباني وكأس الملك، بينما تمكن في مرحلة تدريبه الأولى من الفوز بثلاثة ألقاب دوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، وكذلك السيطرة على الدوري الإسباني ولقب آخر للسوبر المحلي.

من المرشح لتدريب الريال

وحول المرشح لتدريب الريال، لا يزال الأمر غير واضح حاليًا، خاصة بعد أن قرار المدرب ماسيميليانو أليجري رفضه لتدريب ريال مدريد والعودة إلى نادي يوفنتوس الإيطالي .

وفيما يتعلق بمستقبل زيدان، فهو نفسه لا يعرف اتجاه مستقبله، خاصة وأن يوفنتوس يقترب من استعادة مدربه السابق أليجري .