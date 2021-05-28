مواعيد مباريات اليوم الجمعة 28 مايو 2021 والقنوات الناقلة

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محمد سياف - ابو ظبي - ينتظر عشاق كرة القدم، اليوم الجمعة 28 مايو 2021، عدة مباريات مهمة في المنطقة العربية، حيث سيلعب ضمن مباريات اليوم كل من: الأهلي المصري ونهضة بركان المغربي في مباراة كأس السوبر الإفريقي، مباراة أسوان والاتحاد، مباراة المصري البورسعيدي ووادي دجلة، مباراة الهلال كادقلي والمريخ.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

موعد مباراة المصري البورسعيدي و وادي دجلة والقنوات الناقلة في الدوري المصري الممتاز

تنطلق المباراة في تمام الساعة خامسة مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع على قنوات ON Time Sports.

موعد مباراة نادي الأهلي المصري وفريق نهضة بركان والقنوات الناقلة في كأس السوبر الإفريقي

تنطلق المباراة في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة و 7 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

سيتم بث المباراة على قنوات بين سبوت اش دي 1 ” Premium ” و Alkass Three HD.

موعد مباراة أسوان والاتحاد والقنوات الناقلة في الدوري المصري الممتاز

تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المحلي للقاهرة و الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع على قنوات ON Sports.

موعد مباراة الهلال كادقلي والمريخ والقنوات الناقلة في الدوري السوداني

تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت مكة المكرمة و السابعة بتوقيت الخرطوم، على الملعب الرياضي السوداني، و تذاع المباراة على قناة السودان الرياضة.

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