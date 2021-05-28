انت الان تتابع تفاصيل خبر الفطر الأسود.. عضو اللجنة العليا للفيروسات تطمئن المواطنين والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - في مقابلة تلفزيونية على قناة dmc المصرية، طمأنت الدكتورة وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا لمكافحة الفيروسات بوزارة التعليم العالي المصرية، المواطنين حول مخاوف مرض الفطر الأسود، وأكدت الدكتورة على عدم وجود حالات إصابة بالفطر الأسود حتى الآن في البلاد.

ولفتت إلى أنه لا داعي للقلق بشأن الفطر الأسود، لأن الفطريات موجود في الطبيعة من حولنا ولا يصيبنا، إلا إذا كان الإنسان يعاني من ضعف المناعة وأن مرض الفطر الأسود لا يصيب الشخص السليم.

وعن أسباب الإصابة بالفطريات السوداء، أوضحت أن بعض الأشخاص يتعاطون المخدرات والبعض الآخر يسيئون استخدام المضادات الحيوية التي قد تؤثر على جهاز المناعة لديهم .

وتابعت: “لا توجد حالات إصابة بمرض الفطر الاسود في مصر”، لكنها موجودة في الهند، مشيرة إلى أن طريقة علاج العدوى والوقاية منها تختلف في مصر عن الدول الأخرى.

يذكر أن حالة من القلق و الخوف سادت بين المصريين مع شائعتا ظهور حالات مرض الفطر الاسود في البلاد وأنها مرحلة متقدمة من بفيروس كورونا .

كما تحدثت الدكتورة وجيدة أنور، عن الوضع الوبائي في مصر فيما يتعلق بفيروس كورونا المستجد وقالت أنه مستقر ولا يتفاقم، مؤكدة أن معدل الإصابات في انخفاض مستمر، كما أوضحت أيضًا أن الإصابات ما زالت موجودة و لكنها مستقرة ولا تتزايد .