الفيصلي يتوج بكأس خادم الحرمين الشريفين لأول مرة في تاريخه

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محمد سياف - ابو ظبي - الفيصلي يحسم مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لصالحه للمرة الأولي في تاريخه .

شهدت لقاء الفيصلي والتعاون حماس كبير منذ اللحظة الأولى من المباراة ، وتقدم التعاون عبر اللاعب “ليندر توامبا” في الدقيقة 14، قبل أن يتعادل الفيصلى عن طريق “جوليو تافاريس” في دقيقة 40 .

ومع اقتراب نهاية الشوط الأول، عاد التعاون إلى الصدارة من ركلة جزاء نجحت فيها اللاعب أليخاندرو روميرو، ونجح اللعب تافاريس في إعادة المباراة إلى نقطة التعادل من جديد في الدقيقة 60 من المباراة .

ومع اقتراب الوقت الإضافي من المباراة، سجل اللاعب “تافاريس” هدفه الشخصي الثالث ومنح فريقه اللقب لأول مرة في تاريخه.

وبذلك ضمن الفيصلي المشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال آسي 2022، كما تنص عليه قوانين كأس الملك السعودي.

وانتهت المباراة في الأخير بتتويج فريق الفيصلى بطلا لكأس خادم الحرمين الشريفين لأول مرة في تاريخه بعد فوزه في المباراة النهائية على التعاون بنتيجة 3-2.