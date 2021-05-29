انت الان تتابع تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك والجونة.. الأسبوع الـ25 بالدورى المصرى والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - عشاق ومتابعى الكرة المصرية، أنتم على موعد مع مباراة جديدة بالأسبوع الخامس والعشرون من مسابقة الدورى المصرى الممتاز، حيث تقام مباراة الزمالك والجونة، فى لقاء هام فى ظل سعى القلعة البيضاء لحصد ثلاث نقاط جديدة لزيادة رصيدة والإبتعاد بصدارة ترتيب الدورى المصرى، حيث يحتل نادى الزمالك المركز الأول برصيد 51 نقطة فى 23 مباراة، أحرز خلالهم 41 هدف ودخل مرماه 16 هدف، بينما يحتل الجونة المركز الـ13 برصيد 30 نقطة من 23 مباراة، أحرز خلالهم 24 هدف ودخل مرماه 27 هدف .

أما عن مواجهات الفريقين فإن الغلبة لنادى الزمالك، حيث كانت مباراة الزمالك والجونة، وهى اخر مرة إلتقى فيها الفريقين كانت بتاريخ 19 يناير 2021 الماضى، والتى إنتهت بنتيجة هدف نظيف لنادى الزمالك أحرز اللاعب يوسف أوباما .

وقبل إقامة مباراة الزمالك والجونة، إستدعى المنتخب المغربى كلا من أشرف بن شرقى وحميد أحداد لاعبى نادى الزمالك، للإنضمام لصفوف منتخب بلادهم لخوض مباراة ودية امام منتخب غينيا، واخرى امام منتخب بوركينا فاسو.

موعد مباراة الزمالك والجونة

نعرض عليكم موعد مباراة الزمالك والجونة، بالدورى المصرى الممتاز الأسبوع الـ25، حيث تقام المباراة يوم الأحد المقبل بتاريخ 30 مايو 2021، فى تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة .

أخر مواجهات الفريقين

قبل مباراة الزمالك والجونة، نعرض عليكم اخر المباريات التى خاضها كل فريق، حيث لعب نادى الزمالك مباراته أمام النادى الإسماعيلى ببطولة كأس مصر، وفاز الزمالك بهدف نظيف لأشرف بن شرقى.

بينما خاض نادى الجونة مباراته أمام فريق الإتحاد السكندرى، والتى إنتهت بفوز الجونة بهدف نظيف .