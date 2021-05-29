في الدوري الماسي بالدوحة: فرايزر-برايس تعلن عن نفسها بقوة في 100 م

الدوحة ـ أ.ف.ب: أعلنت العداءة الجامايكية شيلي-آن فرايزر-برايس عن نفسها بقوة قبل أقل من شهرين على أولمبياد طوكيو المؤجل من الصيف الماضي بسبب فيروس كورونا، وذلك بعد فوزها بسباق 100 م في لقاء الدوحة لألعاب القوى، المرحلة الثانية من الدوري الماسي.وسجلت ابنة الـ34 عاماً المتوجة بأربعة ألقاب عالمية أفضل رقم لهذا العام قدره 10,84 ثانية، في خطوة تشكل أفضل تحضير لمسعاها بأن تصبح أول رياضية تتوج بثلاث ذهبيات أولمبية في سباق 100 م، بعدما سبق لها أن نالت هذا الشرف في أولمبيادي بكين 2008 ولندن 2012.وبعدما اكتفت قبل أسبوع بالمركز الرابع في المرحلة الأولى من الدوري الماسي (من أصل 13) في لقاء غايتسهيد في ظروف مناخية صعبة، خلف كل من بطلة العالم لسباق 200 م البريطانية دينا آشر-سميث والأميركية الواعدة شاكاري ريتشاردسون والعاجية ماري-جوزي تا لو، أفادت فرايزر-برايس الجمعة على أكمل وجه من حاضنة استاد نادي قطر الرياضي في الدوحة والأجواء المناخية المثالية، وتفوقت فرايزر-برايس التي أحرزت أيضاً فضية سباق 200 م في لندن 2012 وبرونزية 100 م في ريو 2016، على النيجيرية بليسينغ اوكاغباري (10,90 ثانية) والأميركية جافيان أوليفر (11,03 ثانية).وقالت الجامايكية “أنا سعيدة لتقديمي سباقاً جيداً، وبالطبع أنا سعيدة لأني فزت. (هذا المركز) بعيد عن المركز الرابع الذي حققته في المرحلة الماضية”.وعن مشاركتها في طوكيو، قالت الجامايكية “سيكون ظهوري الأولمبي الأخير وبالتالي آمل أن يكون جيداً. في الألعاب الأولمبية الثلاث الأخيرة التي شاركت فيها، تمكنت من الصعود إلى منصة التتويج، وآمل أن أحقق ذلك هناك أيضاً”.