رئيس الأهلي المصري يشيد بالاتحاد القطري بعد الفوز بالسوبر الأفريقي

الدوحة ـ د. ب. أ: حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري علي الإشادة بالاتحاد القطري لكرة القدم برئاسة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، بسبب حسن الاستقبال وكرم الضيافة طوال فترة إقامة بعثة الأهلي في الدوحة لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان المغربي، والتي انتهت بفوز الأهلي 2/ صفر .وأعرب رئيس الأهلي في تصريحات للموقع الرسمي لناديه امس عن التقدير الكامل لما لاقته البعثة من اهتمام بالغ وتعاون كبير منذ لحظة الوصول إلى قطر، وأشار إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة المنظمة للمباراة والقائمون على كافة الأمور، مما ترتب عليه خروج اللقاء بالشكل الذي أسعد الجميع، واشاد رئيس الأهلي بالطفرة الإنشائية الرائعة والاستادات التي تم تشييدها استعدادا لتنظيم كأس العالم ٢٠٢٢، متمنيا كل التوفيق عند استضافة هذا الحدث الرياضي الكبير، ليخرج بالشكل الذي يليق بالجهد المبذول والإعداد المتميز والمنشآت العملاقة على كافة المستويات.

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