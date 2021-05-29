الاتحاد الدولي للسباحة يرشح العلوي للمشاركة في إدارة سباق الماراثون الدولي بالبرتغال

في الرياضة 29 مايو,2021

استعدادا للمشاركه في أولمبياد طوكيو

كتب ـ خالد بن محمد الجلنداني :

رشح الاتحاد الدولي للسباحة ( الفينا ) حكمنا الدولي عبدالمنعم العلوي للمشاركه في إدارة سباق الماراثون الدولي المؤهل إلى اولمبياد طوكيو والذي سيقام في مدينة سيتوبال بالبرتغال يومي 19 و 20 يونيو القادم، حيث سيشارك في السباق عدد 116 سباحا من 43 دولة وسيتأهل من هذا السباق 10 سباحين من الجنسين مباشرة بالاضافة الى 10 سباحين المتأهلين سابقا من بطولة العالم التي اقيمت في كوريا عام 2019 مع افضل خمس سباحين من ابطال القارات ليكون العدد النهائي للسباحين الذين سيشاركون في الماراثون 25 سباحا من الجنسين والذين يحق لهم المشاركة في مسابقه ماراثون السباحة بأولمبياد طوكيو .

وسوف يكون حكمنا الدولي عبدالمنعم العلوي هو الحكم العام لسباق ماراثون السيدات الذي سيقام يوم 6 يوليو القادم بطوكيو ويعاونه الحكم الدولي جون وست من نيوزيلندا اما سباق الماراثون للرجال فسيقام يوم 7يوليو القادم وسيديره الحكم الدولي بيل فورد من استراليا ويعاونه الحكم الدولي سيدكاسيد من أميركا .

الجدير بالذكر أن الحكم الدولي عبدالمنعم العلوي بدأ مشواره التحكيمي منذ عام 1998 في بطولة العالم للاساتذة في الدار البيضاء بالمغرب، حيث كانت هذه البطولة نقطة الانطلاق والتألق في العديد من البطولات التي شارك فيها واستطاع ان يفرض فيها اسمه بقوة نتيجة الاجتهاد والمثابرة المستمرة والاطلاع على كل ما هو جديد في عالم بطولات السباحة الى جانب متابعة البطولات الدولية بشكل مستمر وكذلك المشاركة في حلقات العمل وقد شاركت في العديد من بطولات العالم والبطولات الآسيوية من أهمها دورة الالعاب الآسيوية للصالات، مكاو الصين عام 2002 ودورة ألعاب غرب آسيا بقطر عام 2005 ودورة الالعاب الآسيوية بالدوحة عام 2006 وبطولة العالم للالعاب المائية في مالبورن بأستراليا 2007، وبطولة آسيا للسباحة بجاكرتا عام 2007، وبطولة آسيا للسباحة في فوشان بالصين 2009، ودورة الالعاب الآسيوية بجوانزو الصين عام 2010، ودورة الالعاب الشاطئية الثانية مسقط عام 2010، وماراثون السباحة العالمي هونج كونج بالصين عام 2010، وبطولة العالم للالعاب المائية شنغهاي بالصين عام 2011، وبطولة العالم للألعاب المائية برشلونة إسبانيا عام 2013، وبطولة العالم للمراحل السنية للسباحة في المياه المفتوحة بودابست بهنغاريا عام 2014،وبطولة العالم للالعاب المائية بكازان روسيا عام 2015، وبطولة العالم للمراحل السنية للسباحة في المياه المفتوحة بهورن هولندا عام 2016، ودورة الالعاب الاولمبية ريو دي جانيرو بالبرازيل عام 2016، وبطولة العالم للألعاب المائية بودابست هنغاريا عام 2017، وبطولة العالم للألعاب المائية بجوانجو كوريا الجنوبية 2019 ومع بداية عام 2020 توقف نشاط مشاركته في البطولات الدولية، حيث كان اخر مشاركة له تقديم دورة متقدمة للحكام في السباحة بالمياه المفتوحة اقيمت في شهر اكتوبر عام 2020 تم ترشيحه فيها من قبل الاتحاد الدولي للسباحة .