عدّاء منتخبنا الوطني لألعاب القوي علي البلوشي يتأهل لبطولة كأس العالم للشباب بكينيا

نجح في كسر الرقم القياسي العماني

علي البلوشي : سعيد بالتأهل رغم الظروف الصعبة التي عانينا منها

كتب ـ خالد بن محمد الجلنداني :

تأهّل عدّاء منتخبنا الوطني لألعاب القوى للشباب علي بن انور البلوشي إلى بطولة كأس العالم للشباب التي تستضيفها كينيا في أغسطس المقبل بعد تحقيقه رقمًا مؤهلاً بعد قطعه مسافة 100 متر في 10.53 ثانية في البطولة المفتوحة لألعاب القوى المُقامة بتركيا.

وقد نجح العداء علي البلوشي في كسر الرقم القياسي العماني للشباب في سباق 100م الذي كان باسم العداء أحمد المرجبي بزمن 10٫57م الذي حققه في بطولة الخليج للشباب بالمملكة العربية السعودية عام 2008م وجاء هذا الانجاز خلال المعسكر الخارجي للمنتخب الوطني لالعاب القوى للاعبي النخبة بمدينة انطاليا التركية بمشاركة العدائين بركات الحارثي ومزون العلوية ومدربهم محمد الهوتي والعداء علي البلوشي مع مدربه فهد المشايخي والعداء حسين حاتم مع مدربه حمود الدلهمي.

وجاء المعسكر لعلي البلوشي وحسين حاتم للمشاركة في البطولات المفتوحة بتركيا بهدف التأهل لبطولة العالم لالعاب القوى للشباب بكينيا في سباقي 100متر و200متر يذكر بان الرقم التأهيلي لسباق 100 متر هو 10٫58 ثانية والرقم التأهيلي لسباق 200متر هو 21٫38 ثانية.

وقد اعرب علي البلوشي عن سعادته وفرحته الغامرة بهذا التأهل الى بطولة كأس العالم للشباب التي تستضيفها كينيا رغم الظروف الرياضية الصعبة التي عانينا منها خلال موسم 2020 وبداية موسم 2021 بسبب غلق جميع المنشآت الرياضية واضطرارنا للتدريب في الشارع منذ مارس وحتى نوفمبر 2020 وتكرر ذلك ايضا منذ مارس وحتى مايو 2021 وسفرنا للمعسكر الخارجي بتركيا”.

واضاف البلوشي “اتقدم بالشكر الجزيل لمدربي فهد المشايخي الذي لولاه ولولا وقوفه معي وخبرته الكبيرة في التعامل مع الصعوبات التي واجهتني لما وصلنا الى هذا المستوى كذلك اشكر الاتحاد العماني لالعاب القوى على دعمهم الدائم والمستمر وعائلتي واصدقائي وزملائي اللاعبين وجميع المدربين الذين ساندوني نفسيا” في هذا السباق والتأهل لبطولة العالم للشباب والتي أطمح خلالها الحصول على مراكز متقدمة .

ويواصل منتخبنا الوطني لألعاب القوى بفئتي العموم والشباب، تدريباته ومشاركته في البطولات المفتوحة بهدف الحصول على أرقام مؤهّلة للألعاب الأولمبية بطوكيو التي تنطلق منافساتها في 23 يوليو المقبل ومنافسات بطولة كأس العالم لألعاب القوى للشباب في كينيا.

الجدير بالذكر أن العداء علي بن أنور البلوشي بدأ مشواره الرياضي بمركز إعداد الناشئين بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر بداية أكتوبر 2015 حتى 2017 بعد ذلك انتقل اللاعب للتدريب مع المنتخب الوطني لألعاب القوى منتصف يناير 2017 مع مدرب المنتخب الوطني للسرعات والحواجز فهد المشايخي الذي قام بوضع خطة إعداد وتدريب مكثفة للاعب للتخصص في سباقات السرعة 100م و200م واستطاع التألق فيها وحقق عدة ميداليات متنوعة حيث كانت أول مشاركة له في البطولة العربية للشباب التي أقيمت في شهر أبريل عام 2018 واستطاع أن يحقق الميدالية البرونزية في سباق التتابع 4+ 400 متر تتابع، كما حصل على ميدالية البرونزية في الجمنزياد المدرسي العالمي بالمغرب الذي أقيم في شهر مايو 2018.

كما شارك في دورة الألعاب الأولمبية للشباب التي أقيمت بالأرجنتين في أكتوبر عام 2018 وحقق المركز السادس في سباق 200م، وشارك في بطولة الخليج للناشئين بقطر في فبراير عام 2019 وحقق ميداليتين ذهبيتين في سباق 100م و200م وميدالية برونزية في سباق تتابع متنوع، وشارك كذلك في بطولة آسيا للناشئين في هونج كونج مارس 2019 وحقق المركز الرابع في سباق 100م وبرونزية سباق 200م وشارك في البطولة العربية للناشئين التي أقيمت بتونس في يوليو 2019 وحقق ميدالية فضية في سباق 100م وميدالية برونزية في سباق 200م، وفي بطولة دول غرب آسيا للناشئين التي أقيمت في لبنان أغسطس 2019 حقق ثلاث ميداليات، ففي سباق 100م حقق ميدالية فضية وفي سباق 200م حقق ميدالية ذهبية وحقق ميدالية برونزية في سباق تتابع متنوع.