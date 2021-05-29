حدث في اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد القدم وبحضور 40 ناديا

ـ تمديد فترة المجلس إلى 28 أغسطس واعتماد النظام الأساسي للاتحاد

ـ إلغاء التعيين بالتزكية لمنصبي الرئيس ونائب الرئيس حتى وإن لم يكن هناك منافس

ـ تشكيل لجنة الانتخابات برئاسة حمد الحضرمي والطعون برئاسة طلال السعدي

ـ ممثلو (فيفا) والاتحاد الآسيوي يؤكدون عدم وجود أي عضو من المجلس في لجنة تراخيص الأندية

متابعة ـ صالح البارحي :

احتاج مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم ثماني ساعات ونصف الساعة من أجل إسدال الستار عن اجتماع الجمعية العمومية العادية الذي عقد في تمام الساعة العاشرة صباح أمس الأول بفندق شيراتون عمان ، والتي حضرها ممثلو (40) ناديا من اصل (44) ناديا ينضوون تحت مظلة الاتحاد ، دارت النقاشات في جو مشحون أحيانا وأجواء هادئة أحيانا أخرى ، وذلك لمنح كافة الأطراف مزيدا من الوقت لتوضيح الفكرة المطروحة والتعديلات المطلوبة دون أي لبس قد يطرأ لدى البعض في المرحلة القادمة، الأمر الذي أوجد مساحة كافية لطرح كافة الأمور التي تشغل بال الوسط الرياضي في الوقت الراهن والتوصل إلى حلول ناجعة يراها الحضور مهمة لمسيرة الكرة العمانية في المرحلة القادمة إن شاء الله تعالى ، والتي ستكون مليئة بالتحديات بعد فترة عصيبة للغاية .

جدول الأعمال

اشتمل جدول الاعمال على عدد من البنود بدأت بالتأكد من نصاب الانعقاد بالنداء على الحضور ، بعدها إعلان انعقاد الجمعية وتشكيلها وفقا للنظام الأساسي للاتحاد العماني لكرة القدم ، اعتماد جدول الأعمال ، كلمة الرئيس ، تعيين (3) أعضاء لمراجعة محضر الاجتماع ، تعيين مراقبين ، اعتماد محضر الاجتماع السابق للجمعية العمومية العادية المنعقد في 19/9/2020 وبيان ما تم تنفيذه من قرارات ، التصويت على تعديل النظام الأساسي للاتحاد ولائحة الانتخابات ، اعتماد تشكيل لجنة الانتخابات ولجنة الطعون بالانتخابات ، تمديد فترة ولاية مجلس الإدارة ، تقرير الأنشطة ، عرض الميزانية العمومية المدققة وحساب الأرباح والخسائر لعام 2020 ، اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2021 ، تعيين مدققين مستقلين بناء على توصية مجلس الإدارة ، مناقشة المقترحات المقدمة من الأعضاء .

الجدير بالذكر ، أن الحضور اتفقوا على تقديم مناقشة بند تمديد ولاية المجلس ليكون قبل التصويت على تعديل النظام الأساسي للاتحاد، الامر الذي أخذ وقتا طويلا من النقاش قبل الحصول على موافقة الحضور لهذا التغيير الجذري في جدول الأعمال .

نقاش وتوقف

لم تكن بداية الجمعية هادئة كما تمناها الحضور ، بل بدأت مشتعلة حامية ، حيث توالت المناقشات وبالأخص في شأن تعديل شكل الجمعية من (زووم) إلى تحديد موعد جديد وبتواجد الجميع في القاعة ، بالإضافة إلى طلب عدد من الأندية تقديم بند على آخر في جدول الاعمال وضرورة التصويت عليه دون أي أمر آخر ليحصل على القانونية في تنفيذه ، الامر الذي بدأت معه الأمور تسير نحو أزمة قد لا تخدم سير الجمعية بالطريقة المناسبة ، وبين هذا وذاك ، مقترحات ومطالبات ونداءات بتقليل وقت النقاش حتى ينجز ما تم الحضور من أجله بتوقيت مناسب بعيدا عن الخروج بلا فائدة مرجوة .

وبطبيعة الحال ، وسط النقاش الحاد خرجت بعض الكلمات عفوية بدون قصد وهي التي كانت بمثابة الشرارة التي أشعلت القاعة تدريجيا ، فهناك كلمة ( متوسط ) تحفظ عليها بشده الدكتور خالد الغيلاني رئيس نادي صور ، وجملة ( لن نبكي دما ) أثارت حفيظة بعض رؤساء الأندية ، قبل أن نسمع كلمات أخرى مثل (محسوبيات) و (شخصنة) و ( تشنج ) ، كل هذه الكلمات لم تخدم هذه الفترة ، ليتدخل بعدها سالم الوهيبي رئيس الاتحاد معلنا عن فترة الاستراحة الأولى وخروج الجميع من القاعة والعودة مرة أخرى بعد نصف ساعة من الزمن لاستكمال الاجتماع بشكل أهدأ عما ظهرت عليه البداية .

عودة وأبيات شعر

العودة لاستكمال اجتماع الجمعية بعد فترة التوقف الطارئة لم تكن عادية إطلاقا ، حيث تحول المشهد إلى أمر مختلف تماما عما كان عليه في الفترة الأولى ، فقد بادرنا الدكتور خالد الغيلاني رئيس نادي صور بطلبه إلقاء أبيات شعر صاغها في فترة الاستراحة معربا فيها عن اعتذاره لسوء الفهم الذي حصل منه بدون قصد بالفترة الأولى قائلا : عذرا إليكم سادتي أشياخي ، عذرا إليكم غايتي ورجائي ، عذار إليكم والفضائل جمة ، عفوا وصفحا دائما وعطائي ، عذرا إليكم والذنوب كثيرة ، أنتم لها صفحا يا معين وفائي .

قصيدة أشعلت القاعة تصفيقا وساهمت في مسح الاحتقان السابق بشكل مباشر ، قبل أن يرفع الحضور من الأندية اللون الأخضر مؤكدين على موافقتهم على تغيير بنود جدول أعمال الاجتماع وفق ما تراه المصحلة العامة لينتهي كل شيء بسلاسة وهدوء وبدء مناقشة البنود الأخرى .

تمديد فترة المجلس

لعل أبرز ما جاء في اجتماع الجمعية العمومية هو قرار تمديد فترة المجلس الحالي إلى 28 أغسطس القادم ، وذلك من أجل منح المجلس فترة للإعداد والتحضير لانتخابات مجلس الإدارة للدورة الانتخابية المقبلة خلال الفترة من 2021 وحتى 2024م ، حيث وافق عدد (25) ناديا من اصل (40) ناديا حضروا الاجتماع على التمديد ما يعد إكمال النصاب القانوني لإقرار التمديد ، حيث إن المطلوب (50+1) من عدد الحضور .

قبل اعلان التمديد كان هناك عدد من المقترحات لدى بعض الأندية منها تشكيل لجنة لقيادة الاتحاد بوجود الرئيس والنائبين وثلاثة من أعضاء الجمعية ، فيما كان هناك مقترح آخر لأن يكون التمديد لمدة (60) يوما ، إلا أن الاتفاق في النهاية جاء على التمديد للتاريخ المشار إليه أعلاه ، حيث إن المرحلة القادمة لا يجب أن يرافقها فراغ إداري قد يعيق استعدادات منتخبنا للتصفيات الآسيوية وبطولات قريبة مقبلة .

مناقشة تعديل النظام الأساسي

لعل بند التصويت على تعديل النظام الأساسي للاتحاد وعلى تعديل لائحة الانتخابات أخذ الوقت الأطول في اجتماع الجمعية العمومية ، وذلك لما له من أهمية كبيرة بالمرحلة القادمة من مسيرة الكرة العمانية والمجالس القادمة ، فخرجت أصوات تنادي بتأجيل اعتماد النظام الأساسي ، وأخرى تطالب بضرورة مراعاة الأندية التي لم تشارك في الموسم الكروي وفي مقدمتها أندية مسندم وعدم حرمانها من التصويت بالجمعية ، وتعديلات أخرى في عدد من المواد مثل المادة (91) ، (17 فقرة 6 ) ، بالإضافة إلى التأكيد على وجود أخطاء لغوية كثيرة في صياغة المواد المعدلة تحتاج إلى تعديل قبل الاعتماد ، والمواد (31 بند 3) والمادة (38 بند 9) والمادة (78) وبنود أخرى تنتظر التعديل والتنقيح لغويا كذلك .

لا للتزكية

المادة (30) من النظام الأساسي أخذت وقتا طويلا من النقاش وهي المادة الخاصة بفوز المناصب الرئيسية بالتزكية في حال عدم وجود منافس عند إغلاق باب الترشيح ، حيث اتفق الجميع على أن تلغى الفقرة (5) نهائيا والخاصة بالفوز بالتزكية وتستبدل بضرورة حصول المترشح حتى وإن كان شخصا واحدا لمنصبي الرئيس ونائب الرئيس على عدد (50 + 1 ) صوت من عدد الأندية الحضور بالانتخابات ، وإن شغر هذان المنصبان بعد إغلاق باب الترشح فعلى الأعضاء ترشيح أحدهم للقيام بمهمة الرئيس لمدة (60) يوما قبل انعقاد الجمعية العمومية القادمة .

لجنة الرعاية والتسويق

اتفق الحضور على تشكيل لجنة للرعاية والتسويق بالاتحاد العماني لكرة القدم وتتكون من الدائرة المعنية بالاتحاد بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء من الجمعية العمومية وهم السيد سعيد البوسعيدي رئيس نادي عمان ، والشيخ سيف الخليلي رئيس نادي بوشر ، ومروان آل جمعة من نادي أهلي سداب .

لجنة التراخيص

أكد ممثلو الاتحاد الدولي (فيفا) وممثلو الاتحاد الآسيوي الذين اشرفوا على اجتماع الجمعية العمومية على أنه لا يجوز أن يكون أحد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم عضوا في لجنة التراخيص سواء لجنة المديرين أو لجنة الاستئناف وأن تكون مستقلتان تماما ، الامر الذي شكل إجابة شافية ووافية لرئيس نادي النهضة ونظيره نادي صحم اللذين تساءلا عن قانونية الاجراء السابق بالاتحاد العماني لكرة القدم .

ثلاثة شهور

تم الاتفاق بين الحضور على أن تكون فترة تشكيل اللجان القانونية بالاتحاد خلال ثلاثة شهور فقط بدلا من (12) شهرا ، حيث إن هذه المدة اعتبرها البعض طويلة جدا مقارنة بالنشاط الكروي بالسلطنة، وتم رفض مقترح أن تكون المدة (30) يوما ، حيث إنها ستكون فترة قصيرة للحصول على أشخاص قانونيين يملكون كل المواصفات المطلوبة لشغل هذه اللجان .

لجنة الانتخابات

تم الاتفاق على تشكيل لجنة الانتخابات للمجلس القادم والتي تتكون من (7) أعضاء، أربعة قانونيين وثلاثة من أعضاء الجمعية العمومية، وقد جاء التشكيل بتعيين الدكتور حمد الحضرمي رئيس لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد رئيسا ، ومحمد الراشدي رئيس غرفة فض المنازعات بالاتحاد نائبا للرئيس، وعضوية كل من حمد البراشدي رئيس اللجنة القانونية بالاتحاد ، الدكتور يوسف المسكري نائب رئيس لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد، إبراهيم المقبالي رئيس نادي صحار، يوسف السعدي امين سر نادي المصنعة، محمد المعمري نائب رئيس نادي السلام ، والاحتياط يوسف الكمزاري نائب رئيس نادي خصب ، وعبدالله المدحاني عضو مجلس الإدارة من نادي مدحاء ، وعلاء الريامي امين سر نادي الشباب .

لجنة الطعون

أما لجنة الطعون فجاءت برئاسة طلال السعدي رئيس لجنة الاستئناف بالاتحاد ، وعضوية كل من علوي حفيظ امين سر نادي الاتحاد ، محمد بن مرهون المعمري نائب رئيس نادي صحم ، والاحتياط سليمان الخاطري نائب رئيس نادي الحمراء ، يعقوب بن يوسف البلوشي نائب رئيس نادي مجيس .

قرار المحكمة

في نهاية الاجتماع ، تساءل سالم المزاحمي رئيس نادي النهضة وعادل الفارسي رئيس نادي صحم عن عدم تنفيذ قرار المحكمة الكروية الصادر بشأن إعادة النقاط الست لناديهما ونادي ظفار ، واسترجاع المبالغ المخصومة من كل ناد وقدرها (14) ألف ريال لكل ناد مع المبالغ الأخرى التي صدر بها الحكم لمصلحة الأندية الثلاثة ، حيث أكد رئيس الاتحاد بأن الدوري تم إلغاؤه وبالتالي لا حاجة لإعادة النقاط أساسا، اما فيما يتعلق بالمبالغ التي أكد عليها الحكم فقد تم تسليمها للاندية ، ما عدا مبلغ (14) ألف لكل ناد فهي لم تسلم للأندية حتى الآن بسبب أن الاتحاد استأنف القرار لدى محكمة (كاس) وبالتالي بانتظار الحكم النهائي فيها ، ومتى ما تم التأكيد على أحقية الأندية بالمبلغ فإن الاتحاد سيتم صرف المبالغ في حينه للأندية الثلاثة .