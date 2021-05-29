برينتفورد يهزم سوانزي ويصعد للدوري الإنجليزي

برينتفورد يهزم سوانزي ويصعد للدوري الإنجليزيفاز برينتفورد 2-صفر على سوانزي سيتي في نهائي ملحق الترقي من دوري الدرجة الثانية ليصعد للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت.

ومنحت ثنائية إيفان توني وإيميليانو ماركونديس في أول 20 دقيقة على استاد ويمبلي الفوز لبرينتفورد الذي سيشارك في دوري الأضواء الموسم المقبل لأول مرة منذ 74 عاما، إذ كان ظهوره الأخير في موسم 1946-1947.

ولم يسبق لبرينتفورد، المنتمي إلى غرب لندن، المشاركة في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ انطلاق المسابقة مطلع التسعينات الميلادية.