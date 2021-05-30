انت الان تتابع تفاصيل خبر نادي ليفربول يضخ دماء جديدة في الخط الدفاعي والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - وافق نادي ليفربول على ضم قلب الدفاع إبراهيما كوناتي من لايبزيج مقابل 35 مليون جنيه إسترليني في صفقة طويلة الأمد، فقد اجتاز المدافع الفرنسي البالغ من العمر 22 سنة الفحوص الطبية والشخصية.

وقال كوناتي “إنها حقًا لحظة مثيرة بالنسبة لي ولعائلتي”، وأضاف كوناتي: “في الوقت الحالي، أركز على بطولة أوروبا تحت 21 عامًا مع فرنسا، ولكن بعد هذه المنافسة، أعرف أنني سألتحق بأحد أفضل الفرق في العالم وهذا يمنحني شعورًا رائعًا”.

كوناتي جزء مهم في دفاع المنتخب الفرنسي في بطولة أوروبا تحت 21 عاما التي تنطلق يوم الإثنين، وخاض المدافع الذي بدأ مسيرته في فرنسا مع سوشو، 21 مباراة مع نادي لايبزيغ هذا الموسم ليحتل المركز الثاني في الدوري الألماني .

سيساعد وصول الفرنسي كونتاتي في تعزيز خط دفاع ليفربول الذي عانى من الإصابات الموسم المنصرم. فقد استخدم المدرب يورغن كلوب لاعبي خط الوسط فابينيو وجوردان هندرسون كمدافعين مؤقتين، بينما أنهى ليفربول الموسم بظهير قلب ثنائي من ناثانيال فيليبس و وريس ويليامز.

صفقة كوناتي تعني أن ليفربول سيرفض فرصة التعاقد مع المدافع أوزان كاباك بشكل دائم.

جدير بالذكر أنه كان لدي الريدز خيار التعاقد مع كاباك البالغ من العمر 21 عامًا مقابل 18 مليون جنيه إسترليني مع إضافات كجزء من صفقة الإعارة التي أوصلته إلى آنفيلد في يناير الماضي، حيث أبلغت إدارة النادي لاعب تركيا الدولي بنواياهم قبل أنباء صفقة كوناتي.