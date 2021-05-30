في دوري أبطال أوروبا: تشلسي يتوج بلقبه الثاني ويحرم سيتي من تحقيق الحلم

في الرياضة 30 مايو,2021

بورتو ـ أ.ف.ب: توج تشلسي الإنجليزي بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه، وذلك بعدما حسم النهائي الإنجليزي البحت الثالث في تاريخ المسابقة بفوزه على مانشستر سيتي 1-صفر على ملعب “دراجاو” في بورتو أمام جمهور حدد بـ14110 متفرج.ويدين تشلسي باللقب الثاني بعد الذي أحرزه في العام 2012 وحرمان سيتي من لقب حَلِمَ به منذ أن انتقلت ملكيته الى الإماراتيين عام 2008، إلى الألماني كاي هافيرتس الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 42، وعوض الألماني الذي يحتفل قريباً بعيد ميلاده الثاني والعشرين، بذلك بدايته الصعبة مع الفريق اللندني الذي انتقل اليه الصيف الماضي من باير ليفركوزن، وعلق في تصريح لشبكة “بي تي سبورت” البريطانية عما يخالجه في هذه اللحظة التاريخية بـ”لا أعرف ماذا أقول. لا أعرف حقاً ماذا أقول. لقد انتظرت وقتاً طويلاً. الآن أريد أن أشكر عائلتي ووالدي وجدتي وصديقتي. أنا لا أعرف ماذا أقول. لقد انتظرت هذه اللحظة لمدة 15 عاماً وهي الآن هنا”.وأشاد القائد الإسباني سيزار أسبيليكويتا بزميله الألماني، قائلاً “كان هادئاً للغاية. ليس هذا فقط. إنه يركض بجنون! لهذا السبب يستحق ذلك (اللقب)”، مضيفاً “جئت الى هنا في 2012 بعد ذلك الفوز بدوري أبطال أوروبا. أردت أن أكرر هذا النجاح في دوري الأبطال. إنه لأمر مذهل. عائلتي هنا. إنه يوم مميز جداً جداً”.

وانتقلت الخصومة المحلية بين مانشستر سيتي وتشلسي الى ملعب “دراجاو” في بورتو الذي استضاف النهائي الثامن في المسابقة القارية الأم بين فريقين من نفس البلد، فجدد تشلسي تفوقه على بطل الدوري الممتاز بعدما فاز عليه في نصف نهائي الكأس ثم في المرحلة 35 من الدوري.

وجمع النهائي فريقين إنجليزيين للمرة الثالثة، وقد فشل سيتي بقيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا في الإفادة من الفرصة الثمينة والخروج منتصراً من أول نهائي له في المسابقة القارية الأم.

وبعدما توقف مشواره عند نصف النهائي مرة مع برشلونة وثلاث مرات مع بايرن ميونيخ الألماني منذ تتويجه الثاني والأخير عام 2011 مع النادي الكاتالوني، بدأت مسابقة دوري الأبطال تشكل عقدة لجوارديولا منذ وصوله الى مانشستر سيتي إذ انتهت مغامرته عند ثمن النهائي في موسمه الأول ثم عند الربع النهائي في المواسم الثلاثة الماضية قبل أن يفك العقدة هذا الموسم بالوصول الى نصف النهائي حيث أزاح باريس سان جرمان الفرنسي وصيف البطل، لكن المغامرة انتهت على يد النادي اللندني الذي خاض النهائي الأول له عام 2008 ضد جار سيتي مانشستر يونايتد وخسر بركلات الترجيح، وفي المقابل، عوض نظيره الألماني توماس توخل سقوطه الموسم الماضي في النهائي مع سان جرمان ضد بايرن ميونيخ بنتيجة 1-صفر، ما لعب دوراً أساسياً في التخلي عن خدماته في نهاية 2020.