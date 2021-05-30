اليوم انطلاق ندوة التغذية الرياضية لحكام ألعاب القوى

في الرياضة 30 مايو,2021

ينظم الاتحاد العماني لألعاب القوى ممثلا في لجنة التدريب والتطوير اليوم ندوة بعنوان” تطبيقات التغذية الرياضية في ألعاب القوى” عن بعد وحول هذه الدورة قال أحمد سالم باعبود عضو مجلس إدارة الاتحاد العماني لألعاب القوى رئيس لجنة التطوير والتدريب: تأتي اقامة هذه الندوة في ضوء استئناف اللجنة لنشاطها واستكمال روزنامتها السنوية التي توقفت بسبب مستجدات جائحة كورونا والذي أثر على المجتمع الرياضي بشكل عام وعلى مدربي ألعاب القوى بشكل خاص وذلك لتوقف النشاط الرياضي تماشيا مع قرارات اللجنة العليا المكلفة بمتابعة تأثيرات جائحة فيروس كورونا بالسلطنة، وتعد هذه الندوة من الأهمية بمكان لفض الاشتباك والالتباس بين الكثير في المجال الرياضي، فيما يخص التغذية الرياضية السليمة وخاصة في ظل التوقف الحالي بأسلوب علمي مقنن وتزويد المدربين بالحلول العلمية لتنظيم ووضع البرنامج الغذائي الذي يتماشى مع البرامج التدريبية الحالية وإلقاء الضوء على ما يسمى بمحسنات الأداء والفروق بينها وبين المواد المحظورة (المنشطات) وتقدم هذه الندوة للعديد من الفئات العاملة في مجال ألعاب القوى من القطاع العسكري و العام والهيئات والمؤسسات الحكومية العسكرية ومدربي المنتخبات الوطنية ومدربي الأندية.

وأضاف أحمد سالم باعبود : مع تزايد الاهتمام بالعنصر البشري لكونه الأكثر تأثيرا في العملية الإنتاجية، يستمر الاتحاد العماني لألعاب القوى في التواصل مع الشركاء الاستراتيجيين من داخل السلطنة وخارجها للحصول على فرص تأهيل وتدريب المدربين والحكام العاملين بالاتحاد، بحيث تكون قادرة على مواكبة التحديات الحالية والمستقبلية. وأضاف: تبنى الاتحاد العماني لألعاب القوى نهجا ملتزما مؤمنا بأهمية التدريب والتأهيل ودوره الريادي في إنجاح العمل المؤسسي، تتجلى مؤشرات النجاح في زيادة عدد الفرص للتأهيل والتدريب (الخارجية منها والداخلية)، الأمر الذي زاد من عدد المدربين والحكام المبتدئين والمرخصين دوليا، وضمن للإداريين التدريب المستمر، كما أن الاتحاد العماني لألعاب القوى متمثل بلجنة التطوير والتدريب حريص كل الحرص على الاستفادة من تلك الدورات المقدمة من الاتحاد الدولي أو اللجنة الأولمبية أو المركز الإقليمي في مجالات التدريب والتحكيم والإدارة بنظام المعايشة الكاملة لتعم الفائدة الفنية على اللعبة واللاعبين بتطوير النتائج الحالية.

وتابع رئيس لجنة التطوير والتدريب بالاتحاد حديثه بالقول: لكن رغم النجاح الذي تحقق، إلا أننا بحاجة دائماً إلى الاستمرارية والنجاح من خلال خطة طويلة الأمد والتي ستكون كقاعدة ثابتة أساسها الاستفادة من وجهة نظر المستفيدين والمشاركين بالأنشطة التي تم تطبيقها بالسنوات الماضية وخلال السنوات الماضية تم ابتعاث مدربين ولاعبين وإداريين للخارج السلطنة من أجل التطوير والاستفادة ، ومن ضمن الرؤية في مجالات الحكام والمدربين واللاعبين والإداريين، ولا بد من توفير البيئة المناسبة للتدريب والتطوير الإيجابي ليصبح المدرب والحكم والإداري واللاعب الوطني منافساً إقليمياً وعالمياً.

وقال باعبود: معظم المدربين الموجودين حاليا بالاتحاد هم من المدربين الوطنيين والمستجدين وأغلبهم من اللاعبين القدامى والتي لا تنقصهم الخبرة العملية في اللعبة، لذلك تم تطبيق خطة تأهيلية لمدربي الاتحاد من خلال مشاركتهم بالدورات التدريبية التي نظمها الاتحاد داخل السلطنة وأيضا من خلال ابتعاثهم للدراسات والدورات التي تنظمها اللجنة الأولمبية العمانية والهيئات الرياضية العالمية مثل الاتحاد الدولي لألعاب القوى.