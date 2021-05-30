مصيرة ـ العمانية :يطل موقع مخيم مصيرة بيتش على بحر العرب في منطقة صور مصيرة بولاية مصيرة ويبعُد حوالي 9 كيلومترات عن مركز المدينة. ويشهد المخيم تدفق الكثير من السياح إليه لما يقدّمه من خدمات للسياح والأنشطة المائية إلى جانب الغُرف المطلّة على البحر، إذ تتوفر فيها جميع وسائل الراحة الحديثة.كما يقدّم المخيم لزوّاره من محبي المغامرات مركزا للتدريب للذين يرغبون في أخذ دورات لتعلم التزلج الشراعي، مع الإشارة إلى أن المخيم استضاف العديد من البطولات المهمّة التي كانت تُنظّم والتي يشارك فيها أبطال لهم باع طويل في مجال رياضة التزلج الشراعي من حول العالم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مخيم مصيرة بيتش ينظم دورات عالمية لرياضة التزلج الشراعي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.