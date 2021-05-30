انطلاق دورة الإدارة الاستراتيجية للمنظمات الرياضية عبر الاتصال المرئي

تستهدف رؤساء الاتحادات واللجان والأندية افتتح سعادة رشاد بن أحمد الهنائي وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة والشباب دورة الإدارة الاستراتيجية للمنظمات الرياضية يوم أمس والتي تنفذها الوزارة ممثلة في مركز إعداد القادة عبر الاتصال المرئي وتستمر حتى 3 يونيو القادم وقد رحب الهنائي بالحضور مؤكدًا أهمية هذه الدورات التي تستهدف قادة المنظمات الرياضية بالسلطنة، وضرورة احتكاكها بتلك المنظمات، وما تسهم به مثل هذه الدورات في تطوير العمل الإداري لتلك المنظمات. وتستهدف الدورة 45 مشاركًا يمثلون رؤساء الاتحادات واللجان والأندية الرياضية، ويقدمها الدكتور عبدالرزاق العكاري، وهو أستاذ باحث في إدارة المنظمات الرياضية.

وتهدف الدورة إلى تمكين المشاركين من معلومات أدق حول المهام والوظائف المنوطة بالقادة الرياضيين ونوعية التحديات التي تواجههم والسبل الكفيلة والأنجع لمواجهتها، والتعرف على المراحل الأساسية للتخطيط الاستراتيجي، وأيضا على الأدوات الضرورية في مجال التخطيط الاستراتيجي وسبل تتبع وتقييم مدى تحقيق النتائج المرجوة.

وتتناول الدورة محاور عدة أهمها الظاهرة الرياضية ومختلف أبعادها، وتحديات المحيط والتخطيط الاستراتيجي للمنظمات الرياضية، وكيفية إعداد المخطط الاستراتيجي للمنظمة الرياضية، والأدوات الضرورية للتخطيط الاستراتيجي، وآليات تتبع وتقييم مدى تنفيذ المخطط الاستراتيجي.

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