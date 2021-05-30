بعثة منتخبنا الوطني الأول تغادر إلى الدوحة مساء اليوم عبر مطار دبي الدولي

بعد انتهاء معسكره الخارجي في دبي واستعدادا لخوض التصفيات المزدوجة

برانكو يبدي ارتياحا كبيرا عن نتائج المعسكر والقائمة تضم (29) لاعبا

متابعة ـ صالح البارحي:

تغادر في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم بعثة منتخبنا الوطني لكرة القدم عبر مطار دبي الدولي متجهة إلى العاصمة القطرية (الدوحة) بعد ختام المعسكر الذي أقامه الأحمر العماني في دبي بقيادة الكرواتي برانكو ، وذلك لإكمال مسيرته بالتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال قطر 2022م ونهائيات أمم آسيا في الصين 2023م من خلال المواجهات الثلاث المتبقية له والتي ستبدأ أمام قطر والمقرر لها الاثنين 7 يونيو ، ثم أمام أفغانستان يوم الجمعة 11 يونيو ، واللقاء الأخير يوم الثلاثاء 15 يونيو أمام بنجلاديش ، فيما سيلعب لقاء ملحق كأس العرب أمام الصومال بتاريخ 20 يونيو إن شاء الله تعالى ، الأحمر يتواجد في المجموعة الخامسة بجانب منتخبات قطر والهند وبنجلاديش وأفغانستان ، وتتصدر قطر المجموعة برصيد 16 نقطة من 6 مباريات، ثم منتخبنا الوطني برصيد (12) نقطة من 5 مباريات ، وأفغانستان 4 نقاط، والهند 3 نقاط، وبنجلاديش نقطة واحدة.

منتخبنا أنهى استعداداته لخوض المنافسات القادمة من خلال لقاء إندونيسيا الودي الذي خاضه منتخبنا مساء أمس الأول ، والذي انتهى لمصلحة منتخبنا بثلاثية مقابل هدف واحد ، فيما سبقه لقاء ودي آخر أمام تايلند وانتهى بفوز الاحمر كذلك 1/صفر ، وهما المباراتان اللتان أوضحتا للجهاز الفني الكثير من معالم خارطة الطريق للفريق خلال التصفيات ، وساعدته في تقييم اللاعبين وفق الرؤية التي وضعها للمرحلة القادمة الحاسمة إن شاء الله تعالى .

نتيجة طيبة

لا شك أن النتيجة التي حققها منتخبنا في مباراة إندونيسيا الودية الدولية التي اقيمت مساء أمس الأول والتي انتهت بنتيجة 3/1 لمصلحة الأحمر العماني هي نتيجة طيبة للغاية في ظل الظروف المصاحبة التي يعاني منها الفريق مثل غياب ثلاثة من أبرز العناصر للإصابة وهم محمد المسلمي واحمد الخميسي ومحسن جوهر، وبالتالي فإن المكاسب التي حققها الجهاز الفني تبدو محفزة لمجموعة الشباب الواعد الذي دفع بهم برانكو في لقائي تايلند وإندونيسيا الوديين ، ناهيك عن عودة الغساني والمقبالي والهاجري للتهديف في توقيت جيد وهما ثلاثي خط المقدمة الذي يعتمد عليهم منتخبنا في المراحل القادمة بشكل مباشر .

أضف إلى ذلك ، استمرار برانكو في إجراء الكثير من التغييرات في اللقائين ، حيث قام بإجراء (6) تبديلات بإخراج محسن الغساني ودخول خالد الهاجري بدلا منه ، وخروج جمعة الحبسي ودخول خالد البريكي ، وخروج صلاح اليحيائي ودخول يزيد المعشني ، وخروج عبدالله فواز ودخول عمر الفزاري ، وخروج زاهر الأغبري ودخول جميل اليحمدي، وخروج عبدالعزيز المقبالي ودخول عصام الصبحي، وبالتالي فإن برانكو ومن خلال تبديلاته في اللقائين أمام تايلند وإندونيسيا استفاد بما لا يدع مجالا للشك في الوقوف على أدق تفاصيل قدرات وإمكانيات كل لاعب من اللاعبين بالمنتخب، والتوقيت المناسب للزج به سواء أساسيا أو احتياطيا وبقدرته على مواجهة التحديات التي قد تواجهه في مباريات معينة وخاصة المباريات الكبيرة والحاسمة دون أدنى شك .

نتيجة المباراتين أمام تايلند وإندونيسيا تعتبر بمثابة الدافع المعنوي الجيد للفريق الأحمر قبل خوض التصفيات وملحق كأس العرب ، فالفوز دائما يعطيك شعورا بالراحة والدخول بنفسيات أفضل عنه عند تلقي الخسارة حتى وإن كانت في مباريات ودية ، فلكل نتيجة آثارها على نفسيات اللاعبين والثقة في قدراتهم وكذلك الجهاز الفني ، ومن هنا فإنني آمل أن يستثمر الجهاز الفني هذا التوهج لدى اللاعبين الشباب وأن يثبتوا ذلك في المنافسات الرسمية التي لن تعترف إلا بالانتصارات مهما كانت الظروف .

إجراءات احترازية

سيتم تطبيق البروتوكول الصحي المتبع والمعتمد من وزارة الصحة القطرية بهدف المحافظة على صحة وسلامة كافة المشاركين في التصفيات من فرق ومنظمين ووسائل إعلام على حدٍ سواء، كما ستتوفر الخدمات الطبية من خلال عيادة مستقرة وخاصة في مقرات إقامة الفرق، إضافة إلى خدمات الإسعاف في جميع الفنادق، كما أن الملاعب تحتوي على تغطية طبية كاملة، وتوجد أيضًا فرق متنقلة لخدمة الأشخاص الآخرين على أرضية الملعب من حكام وأجهزة فنية، علاوة على توفير خدمات مختبر المنشطات.

الفقاعة الطيبة

كما تشمل التدابير الصحية الوقائية المعتمدة تطبيق نظام دائرة العزل الطبي المعروف باسم “الفقاعة الطبية” وتقتصر فيه حركة جميع المشاركين، من لاعبين وإداريين ومنظمين، على أماكن الإقامة، وملاعب التدريب، والملعب الذي سيستضيف التصفيات وهو ملعب جاسم بن حمد بنادي السد الرياضي وسيخضع اللاعبون والمسؤولون لاختبارات الكشف عن المصابين بفيروس كورونا، إضافة إلى استخدام وسائل نقل آمنة، والتعقيم المستمر لأماكن الاقامة، ومواقع التدريب.

وسيطلب من المنتخبات اثبات عدم الإصابة بفيروس كورونا، ومن ثم إجراء فحص لهم عند الوصول إلى مطار الدوحة، وبعدها سيدخل الجميع الفقاعة الطبية .

ملعب المباريات

تقام المباريات السبع المتبقية في المجموعة الخامسة على ستاد جاسم بن حمد بنادي السد، ويخضع الاستاد للإشراف من قبل اللجنة المحلية المنظمة والاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ويتسع الملعب لنحو 13,000 متفرج، وهو من أوائل الملاعب التي استخدمت نظام تقنية التبريد التي تم تطبيقها لاحقاً في جميع الملاعب التي تستضيف نهائيات كأس العالم 2022 في قطر الذي يعد مونديال كل العرب .

إقامة وتدريبات

اللجنة المنظمة لمنافسات المجموعة الخامسة قررت أن يكون فندق الشعلة (ذا تورش) هو مقر إقامة بعثة منتخبنا الوطني وشقيقه القطري، أما بعثة منتخبات الهند وبنجلاديش وأفغنستان فقد تم تخصيص فندق إزدان بالاس مقرا لإقامتها ، وتُقام التدريبات على ملعبي جامعة قطر 2-3 وملاعب أكاديمية أسباير 2-3 ، والملاعب الفرعية لنادي المرخية .

29 لاعبا

وتضم قائمة منتخبنا المغادرة إلى الدوحة (29) لاعبا وهم نفس الاسماء المتواجدة في المعسكر الأخير في إمارة دبي ، واللاعبون هم : فايز الرشيدي وأحمد الرواحي وإبراهيم المخيني وخالد البريكي وعمران الحيدي وعصام الصبحي وفهمي دوربين وجمعة الحبسي وعبد العزيز الغيلاني وعلي البوسعيدي وأحمد الكعبي وجميل اليحمدي وأرشد العلوي وعبد الله فواز ومحمد المسلمي وحارب السعدي ويزيد المعشني وأمجد الحارثي وزاهر الأغبري وصلاح اليحيائي وعمر الفزاري ومحسن جوهر وياسين الشيادي ومحمد الغافري وعبدالعزيز المقبالي وخالد الهاجري ومحسن الغساني وسعود الحبسي والمنذر العلوي.

مقبول البلوشي : أشكر اللاعبين على الجهد المبذول وحققنا المطلوب من المعسكرات الثلاثة

قال مقبول بن محمد البلوشي مدير المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بعد ختام المعسكر الخارجي في دبي : الحمد لله المعسكر في مجمله جيد وهو امتداد للمعسكرين السابقين بحسب ما خطط له المدرب ، في المعسكرين السابقين اهتم المدرب بالجوانب البدنية والتكتيكية ولعبنا فيه مباراتين أمام الاردن والهند ، ولعبنا تقسيمتين في المعسكر الثاني ، المعسكر الذي انتهى أمس الأول هو البروفة الاخيرة للتصفيات ، حقق المدرب من خلاله المطلوب من خلال لقائين وديين أمام تايلند وإندونيسيا ، ونحتاج للعمل خلال الإسبوع المتبقي قبل الوصول للمباراة الأولى أمام قطر بتاريخ 7 يونيو، رغم الظروف التي نواجهها باعتبارنا الدولة الوحيدة في الخليج التي ليس لديها دوري ، لكن نشكر الاتحاد العماني لكرة القدم على توفيره خطة العمل البديلة من خلال إقامة المعسكرات الثلاثة الخارجية في دبي وهذا أمر جيد

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واضاف البلوشي : أشكر جميع اللاعبين على العمل الكبير الذي يقدمونه سواء من خلال وجودهم خارج البلد فترة طويلة وكذلك ابتعادهم عن جو المباريات الرسمية مع الاندية ، لكن قدموا عملا كبيرا مع المدرب من خلال تركيزهم وانضباطهم وحماسهم الكبير من أجل إثبات وجودهم عبر المنافسة الشريفة ، كما لا أنسى أن اتقدم بالشكر للاعبين الذين كانوا معنا في المعسكرات الماضية ولم يتم استدعاؤهم للمشاركة في التصفيات ومباراة الملحق أمام الصومال ، فقد كانوا يقدموا أفضل ما عندهم ولكن في النهاية هي خيارات مدرب ، رغم الظروف الفريق يقدم كل شيء والمدرب متفائل جدا من اللاعبين داخل الملعب وخارجه والانضباط الكبير، وهذا الأمر سنجني ثماره في المستقبل القريب ، عملنا على إعداد الفريق أولا وكذلك بقاء اللاعبين المصابين مع القائمة المغادرة لاستمرار العمل معهم وفق منهجية الجهاز الطبي بغية وصولهم لأقصى درجات الجاهزية في أقصر وقت ممكن ، وفي الختام نسأل الله التوفيق.