العطية يفوز باللقب والرواحي يخرج بسبب أعطال بالسيارة والوهيبي يتعرض لحادث قبل السباق في ختام رالي الأردن

سجل السائق القطري ناصر العطية رقماً قياسيا جديدا في عدد مرات الفوز برالي الأردن الدولي، عندما تمكن من تحقيق فوزه الرابع عشر بالرالي بعدما أنهى السباق مع نهاية مرحلته الأخيرة في المركز الأول متقدماً على السائق الكويتي مشاري الظفيري وملاحه القطري ناصر الكواري بفارق سبع عشرة دقيقة ، فيما دخل السائق اللبناني اليكس فغالي ضمن السائقين الواقفين على منصة التتويج لأول مرة في تاريخ مشاركاته ببطولة الشرق الاوسط للراليات، بعدما حصل على المركز الثالث بالرالي وبفارق تسع عشرة دقيقة كاملة عن العطية .

وتمكن ثمانية متسابقين فقط من إنهاء الرالي عند ختامه من بين ثمانية عشر متسابقا اصطفوا عند نقطة بداية السباق، وشهدت مجريات اليوم الثاني انسحاب عدد من المتسابقين لأسباب مختلفة تتعلق بالسيارة والسائقين وخصوصا ارتفاع درجات الحرارة ووعورة المسار وبعض المشاكل الفنية بالسيارات المشاركة بالرالي، وكان المتسابق الشاب عبدالله الرواحي قد أعلن انسحابه من اليوم الأول للرالي بعد ختام المراحل الثلاثة الأولى عقب مشاكل في محرك السيارة وارتفاع درجة حرارته ، حيث تسبب انثقاب إحدى الإطارات الأمامية للمتسابق عبدالله الرواحي إلى تطاير الشظايا من الإطار لتتسبب في قطع إنبوب التبريد بالمحرك الأمر الذي أدى إلى ارتفاع درجة حرارة المحرك بشكل كبير وبالتالي تعطله عن العمل مجبراً الرواحي على الانسحاب من الرالي.

وحول مجريات الرالي فقد أكد السائق عبدالله الرواحي بأنه كان متفائلاً منذ بداية السباق بتقديم مستوى جيد في هذا الرالي رغم التغيير الذي جرى في مسارات السباق هذا العام ،وكان يمني النفس بإنهاء السباق في المقام الأول ومن ثم التفكير في النتيجة ، لكن الأقدار شاءت بأن يخرج من السباق دون إنهائه، وهذا هو السباق الثاني هذا الموسم الذي لم يتمكن الرواحي من إنهائه بعد المشاكل التي واجهها في السيارة أيضا في رالي قطر الدولي.

وقال الرواحي ” كنا نود أن ننهى هذا السباق وخصوصا وأن الأردن هو بداية مشواري في عالم الراليات ولكن قدر الله وما شاء فعل والآن سنخضع إلى فترة الاستراحة الصيفية ومن ثم سيكون الاستعداد لرالي لبنان الدولي في شهر سبتمبر القادم، وأشكر كل الداعمين والفريق الفني والإخوة بالأردن على رحابة الصدر”.