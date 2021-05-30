حسين الفارسي يتأهل لبطولة كأس العالم للشباب بكينيا في سباق 800 متر بعد فوزه بالمركز الأول في بطولة الاتحاد الكويتي

كتب ـ خالد بن محمد الجلنداني :

تأهل عداء منتخبنا الوطني لألعاب القوى للشباب حسين بن محسن الفارسي ونادي الكويت الكويتي لبطولة كأس العالم للشباب التي ستقام في كينيا خلال الفترة من 17 وحتى 24 أغسطس القادم بعد حصوله على المركز الاول في سباق 800 متر في بطولة كأس الاتحاد الكويتي لالعاب القوى وقطع مسافة 800 متر في دقيقة و 50 ثانية و79 جزءا من الثانية وتمكن من تحطيم الرقم العماني في سباق ٨٠٠ متر للشباب.

ويعد حسين الفارسي ثاني عداء عماني يتأهل الى بطولة كأس العالم للشباب بعد تأهّل عدّاء منتخبنا الوطني لألعاب القوى للشباب علي بن انور البلوشي بعد تحقيقه رقمًا مؤهلاً بعد قطعه مسافة 100 متر في 10.53 ثانية في البطولة المفتوحة لألعاب القوى بتركيا.

ويواصل عداء منتخبنا حسين الفارسي حاليا تدريباته بالكويت تحت اشراف مدربه فهد الشمري من خلال حصص تدريبية مكثفة وذلك لإكمال مشواره واستعداداته لبطولة العالم، حيث يعد اللاعب من اللاعبين الموهوبين الذين يمتلكون قدرات وإمكانيات مميزة منذ التحاقه بالمنتخب الوطني للناشئين وحقق للسلطنة عددًا من الإنجازات الرياضية.

الجدير بالذكر أن الاتحاد العماني لألعاب القوى يسعى الى تواجد عدد من العدائين المجيدين في البطولات العالمية؛ حيث يعسكر حاليا في تركيا العداءان بركات الحارثي ومزون العلوية ويشرف على تدريبهما المدرب الوطني محمد الهوتي بهدف الحصول على أرقام مؤهّلة للألعاب الأولمبية بطوكيو التي تنطلق منافساتها في 23 يوليو المقبل كذلك يعسكر في تركيا العداء علي البلوشي مع مدربه فهد المشايخي والعداء حسين حاتم مع مدربه حمود الدلهمي استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم لألعاب القوى للشباب في كينيا .

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