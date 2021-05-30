محمد صلاح يقود التشكيل المثالي لدوري أبطال أوروبا

محمد صلاح يقود التشكيل المثالي لدوري أبطال أوروباأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» عن التشكيل المثالي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لنسخة 2020-2021 والتي اختتمت مساء أمس بتتويج تشيلسي على حساب مانشستر سيتي في المباراة النهائية بهدف نظيف، وجاء النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي في التشكيل المثالي للموسم الحالي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لهذا العام، على الرغم من خروج الريدز أمام ريال مدريد فى دور ربع نهائي التشامبيونز ليج، وكان تشيلسي قد توج بالبطولة للمرة الثانية في تاريخه عقب الفوز على مانشستر سيتي، بهدف مقابل لا شيء، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الدراجاو بالبرتغال.وجاء التشكيل المثالي كالتالي:

حراسة المرمي: ميندي (تشيلسي)

الدفاع: أزبيلكويتا (تشيلسي) - روبن دياز (مانشستر سيتي)- روديجير (تشيلسي) - والكر (مانشستر سيتي).

الوسط: جورجينيو (تشيلسي) - فودين (مانشستر سيتي) - جاندوجان ( مانشستر سيتي).

الهجوم: محمد صلاح ( ليفربول) - هالاند ( دورتموند) - مبابي (باريس سان جيرمان).

ونجح المهاجم النرويجي إيرلينج براوت هالاند، لاعب فريق بوروسيا دورتموند، في تحقيق إنجاز تاريخي له، بعدما توج بجائزة هداف دوري أبطال أوروبا لموسم 2020-2021، رغم خروجه المبكر من البطولة رفقة فريقه الألماني، من الدور ربع النهائي على يد منافسه مانشستر سيتي الإنجليزي، إلا أنه لم ينجح أي لاعب في معادلة هالاند بعد ذلك.

وسجل هالاند 10 أهداف خلال الموسم المنقضي من دوري الأبطال، في 8 مباريات لعبها فقط، حيث وضع بصمته في شباك لاتسيو الإيطالي وزينيت سانت بطرسبرج الروسي، بالإضافة لفريق كلوب بروج البلجيكي ذهاباً وإياباً بدور المجموعات.

وواصل هالاند تألقه في دور الـ 16، حيث قاد فريقه لعبور إشبيلية بعدما ساهم في إحراز 5 أهداف، قبل أن يسقط أمام مانشستر سيتي في الدور ربع النهائي، ليكون أول نرويجي يتوج بجائزة الهداف في تاريخ البطولة.

واحتل هالاند صدارة ترتيب الهدافين، والذي جاء على النحو التالي:

1- إيرلينج براوت هالاند 10 أهداف

2- كيليان مبابي 8 أهداف

3- نيمار 6 أهداف

4- ألفارو موراتا 6 أهداف

5- محمد صلاح 6 أهداف

6- أوليفيه جيرو 6 أهداف

7- يوسف النصيري 6 أهداف

8- ماركوس راشفورد 6 أهداف

9- كريم بنزيما 6 أهداف

10- الحسن بليا 5 أهداف.

وأصبح هالاند أصغر لاعب في التاريخ يصل إلى 20 هدفاً في منافسات دوري أبطال أوروبا بعمر (20 عاماً و231 يوماً) بعدما نجح في كسر رقم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، الذي وصل لهذا العدد بعمر (21 عاما و355 يوماً).