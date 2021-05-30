انت الان تتابع تفاصيل خبر مرتضى منصور في أول تعليق عبر صفحته الخاصة في فيسبوك والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - نشر الرئيس السابق لنادي الزمالك مرتضى منصور عبر صفحته الخاصة على فيسبوك عبر فيها عن سجده وشكره لله أولا ثم لجماهير الزمالك المخلصين وأعضاء الجمعية العمومية المحترمين وقضاء مصر الكبير على الحكم الصادر اليوم 30 مايو 2021 بإلغاء قرار اللجنة الأولمبية بفصله عن منصبه لمدة أربع سنوات.

كما أكد أنه الرئيس الشرعي للنادي الزمالك المصري .

وقال الرئيس السابق لنادي الزمالك، أنه حصل على الحكم من المحكمة الإدارية، ويتضمن إلغاء قرار اللجنة الأولمبية بإيقافه عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات الصادر في حقه سابقا .

وكانت اللجنة الأولمبية قررت في أكتوبر الماضي تعليق مرتضى منصور، أثناء رئاسته للزمالك، لمدة 4 سنوات، وغرامة مالية قدرت بـ 100 ألف جنيه.

وقررت وزارة الرياضة نهاية نوفمبر الماضي تعليق مجلس منصور للتحقيق في مخالفات مالية.

وأكدت المحكمة أن قرار هشام حطب غير قانوني ويعتبر اعتداء على إرادة الجمعية العمومية التي انتخبته رئيسا للنادي، وليس من حق اللجنة الأولمبية إصدار هذا القرار المخالف للقانون والدولي و الاتفاقيات الدولية.

واختتم منصور منشوره بعبارة: “غدا سيرفع المستشار مرتضى منصور دعوى قضائية ضد هشام حطب ولجنته، يطالبهم بتعويضهم 20 مليون جنيه عن الأضرار الناجمة عن قرارهم الانتقامي بعزله، والذي ألغته المحكمة الإدارية اليوم”.