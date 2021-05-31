انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد تعادل الزمالك والجونة .. تعرف على ترتيب الدورى المصرى والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ترتيب الدورى المصرى، إنتهت نتيجة مباراة الزمالك والجونة بالتعادل السلبى بين الفريقين، وأقيمت المباراة أمس الأحد الموافق 30 مايو الجارى، وأضاع نادى الزمالك العديد من الفرص المحققة، والتى كان من شأنها تغيير مسار المباراة، وذلك فى ظل سعى القلعة البيضاء للحفاظ على صدارة ترتيب الدورى المصرى، لمواجهة المنافسة من غريمه النادى الأهلى .

ويحتل نادى الزمالك المركز الأول بالدورى المصرى برصيد 55 نقطة من 25 مباراة، بينما إرتفع رصيد نادى الجونة إلى 31 نقطة بالمركز الـ12 من 25 مباراة، وينتظر جماهير وعشاق القلعة البيضاء نتائج النادى الأهلى فى المباريات المتبقية له فى الدورى، حيث خاض نادى الزمالك 25 مباراة بينما النادى الأهلى خاض 19 مباراة فقط برصيد 41 نقطة، فى إطار سعى الناديين للمنافسة على صدارة ترتيب الدورى المصرى الممتاز .

وينتظر النادى الأهلى الإنتهاء من مبارياته القادمة فى مسابقة السوبر المصرى، بالإضافة إلى اللقاء الهام ومباراته أمام نادى الترجى التونسى بدورى أبطال أفريقيا، والتى من المقرر لها أن يتم خوض لقاء الذهاب بتونس يوم الجمعة الموافق 18 يونيه القادم على ملعب الاوليمبى حمادى العقربى فى تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، على أن يكون لقاء العودة بإستاد القاهرة يوم الجمعه الموافق 25 يونيه القادم .

بينما يسعى الزمالك لتوسيع الفارق بينه وبين النادى الاهلى وتاكيد تصدره ترتيب الدورى المصرى، حيث كان من المقرر لنادى الزمالك خوض مباراته القادمه أمام نادى مصر المقاصة بكأس مصر، ولكن صدر قرار من الإتحاد المصرى لكرة القدم يفيد بتأجيل المباراة، والتى كان من المقرر لها أن تقام يوم الجمعه الموافق 4 يونيه القادم، وإستطاع نادى الزمالك فى مشوار ببطولة كأس مصر إقصاء الدراويش من البطولة بعد فوز الزمالك بهدف نظيف أحرزه اللاعب أشرف بن شرقى.

ترتيب الدورى المصرى موسم 2020/2021

نعرض عليكم ترتيب الدورى المصرى، وترتيب كل فريق وعدد المباريات التى خاضها، وكذلك عدد مرات الفوز والخسارة :

الترتيب الفريق لعب فوز هزيمة تعادل له عليه النقاط 1 الزمالك 25 16 2 7 44 18 55 2 الأهلي 19 12 2 5 35 14 41 3 المصرى 25 10 5 10 33 23 40 4 سموحة 25 7 2 16 40 30 37 5 مصر المقاصة 24 10 8 6 26 29 36 6 بيراميدز 21 8 3 10 31 23 34 7 الإتحاد السكندرى 25 9 9 7 28 29 34 8 إنبى 25 8 8 9 26 26 33 9 سيراميكا كليوبترا 24 7 6 11 31 29 32 10 طلائع الجيش 25 8 10 7 34 28 31 11 غزل المحلة 25 7 8 10 20 25 31 12 الجونة 25 7 8 10 25 27 31 13 الإسماعيلى 24 7 9 8 28 30 29 14 المقاولون العرب 24 7 10 7 26 31 28 15 أسوان 24 6 12 6 19 37 24 16 البنك الأهلى 23 3 10 10 21 31 19 17 وادى دجلة 24 3 12 9 19 31 18 18 الإنتاج الحربى 23 2 13 8 18 34 14

تابعونا بإستمرار لمعرفة ترتيب الدورى المصرى لحظة بلحظة بعد نهاية مباريات كل يوم .