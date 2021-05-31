مانشيني يستثني كين من قائمة شبه نهائية لإيطاليا لكأس أوروبا

روما – أ.ف.ب: أعلن المدرب الوطني روبرتو مانشيني عن قائمة شبه نهائية للمنتخب الايطالي ضمت 28 لاعبًا، استثنى منها مويز كين مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي، استعدادًا لخوض نهائيات كأس أوروبا 2020 المقررة الشهر المقبل.

وأمام مانشيني حتى منتصف ليل الثلاثاء كي يستغني عن لاعبَين واختيار قائمته النهائية من 26 لاعبًا، قبل انطلاق البطولة المؤجلة من العام الماضي بسبب تداعيات فيروس كورونا في 11 يونيو المقبل.

ورغم أنهما يعانيان من الاصابة، إلا أن مانشيني استدعى ماركو فيراتي زميل كين في سان جرمان وستيفانو سنسي من إنتر.

ومقارنة بالقائمة الاولية التي ضمت 33 لاعبًا في 17 /مايو لخوض مباريات ودية، استبعد أيضًا حارس كالياري أليسيو كرانيو ومدافع لاتسيو مانويل لاتساري.

وضمت القائمة مدافعَي يوفنتوس المخضرمين جورجو كييليني وليوناردو بونوتشي، إضافة الى لاعب الوسط جورجينيو وايمرسون المتوَجَين السبت بلقب دوري أبطال اوروبا مع تشلسي الانكليزي. وعاد منتخب الازوري بقوة الى الساحة الكروية بعد فشله في التأهل الى كأس العالم 2018 في روسيا، حيث لم يخسر بإشراف مانشيني في مبارياته الـ26 الاخيرة.

تفوقت ايطاليا بطلة العالم اربع مرات، آخرها 2006، بسباعية نظيفة في ودية على سان مارينو المتواضع وتستعد لمواجهة تشيكيا في الرابع من يونيو.

وتقص ايطاليا شريط المسابقة القارية ضد تركيا على الملعب الاولمبي في روما في 11 يونيو، قبل ان تواجه سويسرا في 16 منه وويلز بعدها بأربعة ايام في العاصمة الايطالية ايضًا ضمن منافسات المجموعة الأولى.