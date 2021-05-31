تأهيل أربعة مدربين وطنيين لكرة القدم الشاطئية

في إطار الاهتمام الذي يوليه مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم في تأهيل الكوادر الوطنية المدربة، رشح الاتحاد العماني لكرة القدم خمسة مدربين وطنيين للمشاركة في دورة مدربي الكرة الشاطئية التى ينظمها اتحاد غرب آسيا الثلاثاء والاربعاء 1 و 2 يونيو 2021 عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد؛ وهم خالد بن خميس العريمي واسحاق بن الماس القاسمي ويحيى بن مبيوع العريمي وناصر بن زايد المخيني وعلي بن طالب العجمي .

وبدأ اتحاد غرب آسيا سلسلة الترتيبات الإدارية الخاصة بعقد الدورة التي تقام بإشراف المحاضر الدولي والآسيوي طالب بن هلال الثانوي مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية، من خلال توجيه الدعوة لكافة الاتحادات الأهلية المنضوية تحت مظلته لتسمية خمسة مدربين للمشاركة بها، شريطة أن يكونوا لاعبين سابقين أو مدربين في مجال كرة القدم.

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