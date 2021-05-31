نادي جعلان يدشن المركز الإعلامي التفاعلي

دشن نادي جعلان مساء أمس الأحد المركز الإعلامي التفاعلي، وذلك تحت رعاية سالم بن سعيد بن سالم الوهيبي رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم، حيث يعتبر المركز من المرتكزات التي آمن بها شباب النادي من أجل توسعة دائرة المستفيدين لتشمل كافة شرائح المجتمع وخصوصاً الشباب والمواهب المهتمة بالمجال الإعلامي بمختلف أنواعه، وأن تستفيد من مرافقه جميع المؤسسات الحكومية والخاصة، ليصبح بيئة جاذبة للمواهب الصاعدة بالمجالات الإعلامية والشبابية والثقافية، حيث تم تخصيص المرافق حسب الأهداف المرسومة، والتي من خلالها تم توسعة المركز بتصميم المرافق وفقاً لهوية النادي، فالمبنى يشكل التموج للطبيعة الجبلية والصحراوية بولاية جعلان بني بوحسن وجبل قهوان كأحد المعالم، والشمس التي تدل على موقعها الجغرافي من الأرض العربية، وتمثل المعرفة ودور النادي في المجال الثقافي.

وبهذه المناسبة أدلى سالم بن سعيد الوهيبي رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم بتصريح قال فيه: ” سُـعدت بافتتاح المركز الاعلامي التفاعلي بنادي جعلان وما شاهدته بالمركز وما يحتويه من مرافق، وما تعرفت عليه من أفكار وأدوار واضحة لهو محل فخر واعتزاز واشادة بالشباب القائمين عليه

بين النادي والمجتمع

أكد ابراهيم بن سعيد الصــواعي رئيس المركز الاعلامي بنادي جعلان بأن المركز يسعى بأن يحقق رسالته في ان يكون حلقة وصل وأداة فعّالة بين النادي والمجتمع، واضاف بأنه منذ استلام مهام العمل الاعلامي بالنادي جاءت فكرة توسعة المركز من شكله القديم المتمثل في غرفة واحدة متعددة الاغراض وتحويله الى مرافق واسعة، خصوصاً هنالك مساحات في المبنى الجديد غير مستفادة منها؛ وقد تم اعادة تأهيلها بتصاميم عكست تطلعات الشباب في إبراز دور النادي في تحقيق رؤية ورسالة وزارة الثقافة والرياضة والشباب في خدمة المجتمع والرياضة.

قاعة الشمس

اشتمل المركز الاعلامي على عدة مرافق متعددة؛ حيث تمثل قاعة الشمس الركن الاهم لاحتوائها على هوية النادي؛ حيث تعتبر الواجهة الرئيسية للمركز، كما أنها تشكل الجزء الأهم من تقسيمات المركز الإعلامي والتي روعي في تصميمها أن تحتوي على لمسات تُجسد هوية النادي، وتم تهيئتها لتحتضن المؤتمرات الصحفية والفعاليات المشابهة كمراسم التدشين والقرعة وبعض الاجتماعات الفنية، وبطاقة استيعابية تصل إلى (٣٠ شخصا)

قاعة التدريب

واشتمل المركز على قاعة مختصة للتدريب، حيث جاءت أيضاً تجسيد لرؤى المركز في تأهيل واستثمار طاقات الشباب وإبداعاتهم من أصحاب المواهب عن طريق توفير المناخ المناسب لهم من أدواتٍ ومعدات وورش تدريبية في مختلف المجالات الإعلامية (التصميم الجرافيكي،كتابة الخبر الصحفي-التصوير والمونتاج التلفزيوني- الفوتوغرافي-التقديم الإعلامي) .

الموقع الإلكتروني

كما تم تدشين الموقع الإلكتروني الخاص بالنادي على النطاق : www.jalaanclub.om

والذي سيشمل على مجموعة من الأقسام المتعلقة بأرشيف النادي وأنشطته المختلفة بشتى المجالات الرياضية والثقافية والاجتماعية والتسويقية. كما سيحتوي على قسم خاص للفرق الرياضية وقاعدة بيانات خاصة لجميع الرياضيين بالولاية ومنتسبي الفرق التابعة للنادي، ومتجر لمنتجات النادي وقسم لكل ما يتعلق باللجنة الشبابية وبرامجها.

تمكين الشباب

وفي تصريح لرئيس نادي جعلان صالح بن سالم المشايخي قال فيه: “جاء افتتاح المركز الإعلامي بالنادي ليقوم بدوره الفاعل في تمكين الشباب مجسدًا دوره الحقيقي الذي يتخطى تغطيته للأحداث والفعاليات الرياضية ومتابعته لبقية الأنشطة الإعلامية ليصل بدوره إلى أن يكون مركزًا لاحتضان الطاقات الشبابية واستقطاب الموهوبين والمبدعين ، فضلًا عن كونهِ مرفقًا حيويًا للولاية والقطاع للاستفادة منه من قبل المؤسسات الحكومية والخاصة.