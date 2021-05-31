اللقاح ضروري لحضور المشجعين أولمبياد طوكيو

طوكيو – أ.ف.ب: سيكون على المشجعين تلقي اللقاح أو تقديم نتيجة سلبية بفيروس كورونا من أجل التمكن من حضور الألعاب الأولمبية المقررة في طوكيو الصيف المقبل، وذلك بحسب ما أفادت صحيفة يابانية الإثنين.

كما سيتم منع الهتاف التشجيعي، الطعام، المصافحة أو احتساء الكحول خلال الألعاب المؤجلة من الصيف الماضي بسبب تداعيات “كوفيد-19″، بموجب ضوابط يجري النظر فيها بحسب ما أفادت صحيفة “يوميوري شيمبون” اليابانية نقلاً عن مصدر حكومي لم تكشف عن اسمه.

ومن المتوقع أن يعلن المنظمون في يونيو عدد المتفرجين الذين سيسمح لهم بحضور الألعاب، إذا كان سيُسمح لهم بذلك أصلاً.

وسبق أن اتخذ القرار بحصر الحضور الجماهيري بالمقيمين في اليابان، لكن التقرير الصادر عن صحيفة “يوميوري شيمبون” يفيد بأن هناك إمكانية لمنع المقيمين من دخول الملاعب أو طردهم منها في حال مخالفة القواعد الخاصة بفيروس كورونا. وقالت الصحيفة إن “الخطة هي إيقاف العدوى خلال الألعاب من خلال إجراءات مضادة صارمة”.

وتنص هذه الإجراءات الصارمة على ضرورة أن يظهر المشجعون شهادة تلقيهم اللقاح أو نتيجة سلبية لاختبار “كوفيد-19″ يخضعون له على نفقتهم، وذلك قبل أسبوع من دخولهم الملعب، وعلى المشجعين ارتداء الكمامات الواقية وملء أوراق الفحص الصحي، وما أن يدخلوا الملاعب يتوجب عليهم عدم الهتاف أو مصافحة بعضهم. وأفاد التقرير أن رجال الأمن سيتمركزون في المدرجات لمراقبة سلوك المشجعين، على أن يتم تقليص أو إلغاء الأحداث العامة المخصصة لمتابعة الحدث خارج الملاعب.

ويأتي الحديث عن هذه الإجراءات بعد قرابة أسبوع على دعوة صحيفة “أساهي”، الشريك الرسمي للألعاب، الى إلغاء الحدث الذي وصفته بأنه “تهديد للصحة” في وقت تشهد فيه البلاد حالياً موجة رابعة من تفشي جائحة كورونا.

وحضت الصحيفة في افتتاحيتها الأربعاء الماضي رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا على “دراسة الوضع بهدوء وموضوعية” و”اتخاذ قرار إلغاء الألعاب الأولمبية هذا الصيف”. وقبل أقل من شهرين من دورة الألعاب، يقف السكان اليابانيون ضد إقامة الألعاب، وفقاً لاستطلاعات رأي عدة.

وقررت اليابان الجمعة تمديد حال الطوارئ في طوكيو ومناطق أخرى في البلاد حتى 20 يونيو المقبل، اي قبل 33 يومًا من انطلاق الألعاب الأولمبية. وتشمل حال الطوارئ طوكيو وتسع مناطق أخرى.

وقال رئيس الوزراء سوجا “تراجَعَ عدد الحالات منذ منتصف الشهر الحالي لكن الوضع لا يزال مقلقا”.