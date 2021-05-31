لجنة انتخابات مركز إزكـي الرياضي تعقد اجتماعها الأول

إزكي ـ من يوسف بن سعيد المنذري:

عقدت اللجنة المكلفة بتسيير انتخابات إدارة مركز ازكي الرياضي للفترة القادمة اجتماعها الأول، حيث ترأس الاجتماع الشيخ خالد بن سالم السعدي نائب والي إزكي وبحضور الأعضاء، حيث تم استعراض آلية وإجراءات عملية الاقتراع ، كما تم تحديد عدد الفرق التي يحق لها التصويت والبالغ عددها 35 فريقــا وهي الفرق المنتسبة لمركز إزكي الرياضي بصفة رسمية على أن يعتمد كل فريق شخص لعملية التصويت، حيث تعمل اللجنة المشرفة على الانتخابات في إيجاد آلية إلكترونية نظرا للظروف التي تواكب جائحة فيروس كورونا ، وقد ترشح لمنصب الرئيس عبدالله بن علي الراشدي ، ولمنصب نائب الرئيس فيصل بن سعيد الرواحي ومحمد بن سليمان الراشدي ، فيما ترشح لأمانة السر خليفة بن عبدالله الرقيشي ورشاد بن عبدالله العامري ، ولأمين الصندوق مازن بن سباع العامري وضمت قائمة الأعضاء : حمد بن محمد العامري وسعود بن علي السليمي وعبدالله بن نصرالله الفهدي وعبدالعزيز بن خلفان الهدابي ، كما تم خلال الاجتماع اجراء بعض التعديلات لاستمارة التصويت المقترحة ، وستعتمد اللجنة خلال اجتماعها الثاني موعد الانتخابات والآلية المتبعة ، يذكر أن المركز قائم بأنشطة وفعاليات رياضية وثقافية متنوعة لها دور إيجابي في صقل واستثمار مواهب الشباب ولم شمل الفرق الأهلية تحت سقف واحد .

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