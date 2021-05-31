منتخب الشطرنج يدخل مرحلة المنافسة الفردية للمجموعة 3.1

يسعى للتواجد في نهائيات كأس العالم يدخل لاعبو منتخبنا الوطني اليوم مرحلة المنافسة في تصفيات المجموعة 3.1 لبطولة آسيا الفردية للشطرنج والمؤهلة لكأس العالم والتي تستمر لغاية العاشر من يونيو والتي تقام للمرة الأولى بنظام الشطرنج الهجين وذلك عبر النقل المباشر للقاءات واللعب إلكترونياً .

ويمثل السلطنة في هذه البطولة 3 لاعبين وهم : سالم العمري ومحمد العمري وعبدالله المعشني ، وتلعب البطولة من 9 جولات بالنظام السويسري، حيث سيتأهل بطل كل مجموعة من المجموعات الست على المستوى الآسيوي لبطولة العالم للشطرنج 2021م.

علماً أنه سيشارك في هذا المجموعة بجانب السلطنة كل من السعودية وقطر والكويت والإمارات والبحرين وإيران والعراق واليمن ولبنان والأردن وسوريا وفلسطين.

وتحضيراً للبطولة شارك يوم أمس مدرب المنتخب بشير القديمي والحكم الدولي مسلم الوضاحي في الاجتماع الفني المخصص للبطولة وذلك لمناقشة كافة الجوانب الفنية وآلية إدارة اللقاءات بالنظام المستحدث والذي يطبق للمرة الأولى وهو ما يسمى بالشطرنج الهجين من حيث تواجد اللاعبين في صالة واحدة وتصويرهم مباشرة مع مراقبة أحد الحكام الدوليين وتطبيق البروتوكول الطبي المحدد من الاتحاد الدولي للشطرنج، كما تم اطلاع اللاعبين المشاركين على نظام لعب البطولة ولوائحها وطرق مكافحة الغش واللعب النظيف وقامت بتوفير البيانات المطلوبة من حيث منصات الشطرنج للاعبين للاتحاد الدولي، كما قامت اللجنة بتوفير كافة متطلبات نجاح مشاركة المنتخب في الحدث الدولي.

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