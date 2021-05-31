اتحاد الكرة بدون عجز مالي

اعتمدت الجمعية العمومية للاتحاد العماني لكرة القدم في اجتماعها السنوى الجمعة الماضي التقرير المالي عن السنة المنتهية 2020 والموازنة التقديرية لعام 2021 بدون أي ملاحظات من قبل أعضاء الجمعية العمومية بعد ان نجح الاتحاد في تخفيض الديون وسداد الجزء الأكبر منها.

وحسب التقرير المالي المدقق والمرسل لأعضاء الجمعية العمومية فإن الموازنة التقديرية لعام 2021 والتى تمت المصادقه عليها تم تخفيضها بمقدار مليون ريال عماني عما كان عليه في موازنة 2020، ويتوقع الاتحاد العماني لكرة القدم حسب التقرير المقدم للجمعية العمومية بأن لايكون هناك عجز في الموازنة المقدرة بـ 3 ملايين و450 الف ريال عماني وهو مبلغ الايرادات الحكومية ومليون و977 الفا من ايرادات الرعاية ودعم الاتحادين الدولي والآسيوي. وكانت موازنة الاتحاد عام 2020 قد بلغت 6 ملايين و436 الف ريال ولم تسجل مصروفات عام 2020 أي عجز في الموازنة، حيث نجح الاتحاد في التوازن بالمصروفات والنفقات وكذلك في تسديد الديون السابقة.

ويسعى الاتحاد العماني لكرة القدم جاهداً من أجل زيادة عائداته المالية من خلال إيجاد منافذ لتسويق مناشطه المختلفة، وخلال الأربع سنوات الماضية نجح الاتحاد في تقديم الدعم المباشر للأندية من خلال تسليم مستحقاتها في المواعيد المحددة وهى مستحقات عن رعاية المسابقات أو من خلال تكفل الاتحاد بمصاريف الأندية من حيث التنقل والإقامة، كما تم تسليم الحكام والمراقبين مستحقاتهم المالية.

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