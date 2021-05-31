منتخبنا الوطني يدخل فـي الفقاعة الصحية

البعثة تستقر فـي الشعلة

دخل مُنتخبنا الوطني لكرة القدم في الفقاعة الصحية بعد وصوله مباشرة العاصمة القطرية الدوحة وذلك حتى نهاية مشواره في التصفيات الآسيوية المُزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022 وكأس آسيا في الصين 2023، حيث يلعب آخر ثلاث مباريات له في المجموعة الخامسة.

واجريت لأفراد البعثة فحوصات طبية عند الوصول الى مطار الدوحة قبل ان تستقر البعثة في فندق الشعلة مقر إقامة منتخبنا الوطني، حيث تم تطبيق نظام دائرة العزل الطبي المعروف باسم “الفقاعة الطبية” وتقتصر فيه حركة افراد البعثة، من لاعبين وإداريين ومنظمين، على أماكن الإقامة، وملاعب التدريب، والملعب الذي سيستضيف التصفيات وهو ملعب جاسم بن حمد بنادي السد الرياضي، وفي إطار هذه الإجراءات الصحية الصارمة، سيخضع اللاعبون والمسؤولون لاختبارات الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، إضافة إلى استخدام وسائل نقل آمنة، والتعقيم المستمر لأماكن الاقامة، ومواقع التدريب.

ويتمسك منتخبنا الوطنى بفرصة المنافسة، خاصة وأنه لعب مباراة أقل من قطر، وهو سيتقابل في آخر ثلاث مباريات مع قطر وأفغانستان وبنجلادش أيام 7 و11 و15 يونيو ، وكان الفريق فاز على الهند 2-1 وأفغانستان 3-0 ثم خسر أمام قطر 1-2 لكنه عاد وفاز على بنجلادش 4-1 والهند 1-0، أما المنتخب القطري فقد استهل مشوار المنافسة بتحقيق الفوز على أفغانستان 6-0 لكنه تعادل في الجولة الثانية مع الهند 0-0، ثم عاد بعد ذلك وحقق أربعة انتصارات متتالية أمام بنجلادش 2-0 وعمان 2-1 وأفغانستان 1-0 وبنجلادش 5-0، وستكون آخر مباراتين للفريق أمام كل من الهند يوم 3 يونيو، ثم عمان يوم 7 من ذات الشهر، وبالنسبة للمنتخبات المتبقية في المجموعة وهي أفغانستان والهند وبنجلادش، فهي تتنافس فيما بينها من أجل حسم التأهل إلى الدور النهائي من تصفيات كأس آسيا.