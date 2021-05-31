الأولمبية العمانية تمنح الخاطري والعدوي بطاقتي الدعم الأولمبي لأولمبياد طوكيو وانتظار تأهل القوى والشاطئية

فيما تم تشكيل الوفد الرسمي كتبت ــ زينب الزدجالية:

منحت اللجنة الاولمبية العمانية بطاقتي الدعم الاولمبي للمشاركة في الاولمبياد القادم بطوكيو للرامي حمد الخاطري والسباح عيسى العدوي للمشاركة بشكل رسمي في الاولمبياد القادمة بعد ان نجحت اللجنة الاولمبية العمانية في مساعيها للحصول على البطاقتين.

في وقت اخر هناك محاولات وترقب من عدد من الرياضيين للتواجد في الاولمبياد القادمة منهم العداءان بركات الحارثي ومزون العلوية اللذان يخوضان حاليا معسكرا وتجارب حرة بمدينة انطاليا التركية وتمكن كلاهما تحقيق معدلات جيدة خلال الفترة الماضية في انتظار ما تبقى من ايام المعسكر لتحقيق المطلوب منهما.

وهناك فرصة اخرى متاحة لمنتخب الطائرة الشاطئية المشارك في التصفيات المؤهلة الى اولمبياد طوكيو يسعى من خلالها للمنافسة على احدى بطاقات التأهل في ظل المنافسة القوية التي تشهدها هذه التصفيات.

وتسعى السلطنة الى زيادة عدد المشاركين في الأولمبياد القادم في ظل الأوضاع الراهنة بانتشار فيروس كرورنا وتوقف النشاط أكثر من مرة إلا ان تلك الظروف لم تعطل برامج اعداد لاعبينا من اجل التواجد في الاولمبياد القادمة حيث عملت وزارة الثقافة والرياضة والشباب واللجنة الاولمبية العمانية على تهيئة كافة ظروف المنافسة من اجل اكمال برنامج الاعداد وخاصة لعدائي المنتخبات الوطنية.

واعلنت اللجنة الاولمبية العمانية الوفد الرسمي المشارك في اولمبياد طوكيو خلال الفترة الماضية، ويترأس الوفد السيد خالد بن حمد البوسعيدي رئيس اللجنة الاولمبية العمانية وبحضور طه بن سليمان الكشري امين السر العام باللجنة الاولمبية العمانية وكاظم البلوشي مدير البعثة وعادل البلوشي المرافق الاعلامي وعلي العجمي اداري والمدرب سلطان الرشيدي مدرب منتخب الرماية والاداري سليمان الهنائي بالاضافة الى وجود مساحات فارغة في حال تأهل لاعبي ألعاب القوى ومنتخب الطائرة الشاطئية.

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