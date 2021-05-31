البرازيل تستضيف كوبا أمريكا رسمياً
أعلن اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" يوم الاثنين عن نقل منافسات كأس كوبا أميركا إلى البرازيل ليبث الحياة في البطولة المقرر انطلاقها في 13 يونيو المقبل.
واستبعد "كونميبول" الأرجنتين من استضافة البطولة قبل أقل من أسبوعين على انطلاقها في ظل معاناتها من ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، فيما تم سحب التنظيم من كولومبيا في وقت سابق من الشهر الجاري نظراً لحالات الاحتجاجات المتزايدة تجاه الحكومة.
ونظمت البرازيل النسخة الأخيرة من البطولة عام 2019، والتي فازت بلقبها عقب تجاوز بيرو في المباراة النهائية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البرازيل تستضيف كوبا أمريكا رسمياً على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.