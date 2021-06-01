اليوم الموعد مع نهائي دوري الأبطال..التوقيت والنقل التلفزي والتشكيل المحتمل

يلتقي مانشستر سيتي فريق تشلسي مساء اليوم السبت في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ستكون هذه هي المرة الثامنة في تاريخ البطولة التي يلتقي فيها فريقان من بلد واحد في النهائي.
المباراة تدور بداية من الساعة 20:00 توقيت تونس (الساعة 19ّ:00 توقيت عالمي)، وستكون منقولة على قنوات بي ان سبورت عربية
ومن المنتظر أن يكون التشكيل المحتمل للفريقين على النحو التالي:
مانشستر سيتي: ايدرسون ، والكر ، ستونس ، دياس ، زينشنكو ، رودري ، غوندوغان ، محرز ، فودن ، دي بروين ، بيرناردو سيلفا
تشيلسي: ماندي ، كريستانسن ، سيلفا ، روديغر ، أزبلكويتا ، كانتي ، جورجينهو ، شيلويل ، هافريتس ، فارنر ، مونت
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