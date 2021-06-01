رسميا..بيرلو يغادر يوفنتوس

أعلن نادي يوفنتوس، المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إقالة مدربه أندريا بيرلو.

يذكر أن نادي انتر ميلان أيضا كان قد أعلن أول أمس عن القطيعة بالتراضي مع مدربه كونتي.

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