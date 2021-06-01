في بطولة رولان جاروس: عودة موفقة لفيدرر وشفيونتيك تحتفل بعيد ميلادها بأفضل طريقة

باريس – أ.ف.ب: كلَّل السويسري روجيه فيدرر المصنف ثامنا عودته إلى ملاعب رولان غاروس بالنجاح عندما حجز بطاقته بسهولة إلى الدور الثاني من بطولة فرنسا المفتوحة كرة المضرب، ثانية البطولات الأربع الكبرى، بفوزه على الأوزبكستاني دينيس إستومين 6-2 و6-4 و6-3، فيما احتفلت البولندية إيجا شفيونتيك الثامنة وحاملة اللقب بعيد ميلادها العشرين بأفضل طريقة، من خلال تأهلها إلى الدور ذاته بفوزها على السلوفينية كايا يوفان 6-صفر و7-5.

واحتاج المخضرم فيدرر الذي سيحتفل بعيد ميلاده الـ40 في الثامن من أغسطس المقبل، إلى ساعة و30 دقيقة للتخلص من عقبة إستومين والفوز عليه للمرة الثامنة في ثماني مواجهات بينهما حتى الآن.

ويبحث فيدرر عن العودة إلى قمة مستوياته بعد عمليتين جراحيتين في ركبته اليمنى العام الماضي حرمته من المشاركة في الغراند سلام منذ خسارته امام الصربي نوفاك ديوكوفيتش في نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة العام الماضي، علما بأنه خاض أربع مباريات فقط هذا العام بينها مباراتان على الأراضي الترابية.

وفك الروسي دانييل مدفيديف الثاني النحس الذي لازمه في الدور الأول لبطولة رولان غاروس عندما حقق فوزه الأول في مشاركته الخامسة بتغلبه على الكازاخستاني ألكسندر بوبليك 6-3 و6-3 و7-5.

وبلغ الروسي في سن الخامسة والعشرين قمة كرة المضرب العالمية بفضل أدائه الرائع على الملاعب الصلبة وخاصة النهائي التاريخي في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة على ملاعب فلاشينج ميدوز عام 2019 عندما فرض مجموعة خامسة على نادال بعد خسارة أول مجموعتين، كما أنه توج أواخر العام الماضي ببطولة الماسترز في لندن.

ولدى السيدات، احتفلت شفيونتيك بأفضل طريقة ممكنة بعيد ميلادها العشرين. وبدت شفيونتيك في طريقها إلى فوز كاسح على يوفان الحادية والتسعين عالمياً، بعدما حسمت المجموعة الأولى نظيفة 6-صفر في 23 دقيقة فقط، لكن الأمور اختلفت في المجموعة الثانية التي استغرقت ساعة لكي تنهيها لصالحها 7-5.

وعلقت البولندية على هذا الأمر بـ”لا أعرف ما أقول. لم أكن يوماً في موقع حاملة اللقب حتى في دورات أقل شأناً. لم أكن أعلم ما بانتظاري”. وكشفت “حاولت الحفاظ على روتيني، كما كانت الحال طيلة الموسم”.

وتلتقي شفيونتيك التي توجت بلقب رولان غاروس العام الماضي على حساب الأميركية صوفيا كينن، في الدور الثاني السويدية ريبيكا بيترسون التي تغلبت بدورها على الأميركية شيلبي رودجرز 6-7 (3-7) و7-6 (10-8) و6-2.