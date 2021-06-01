نادي صلالة يكرم فريق الشطرنج الفائز ببطولة الزبير الرمضانية

صلالة ـ الوطن:

كرم نادي صلالة فريقه للشطرنج الحاصل على المركز الاول في بطولة الزبير الرمضانية الرابعة وذلك تحت رعاية المهندس ابراهيم بن عبدالله المقبالي رئيس مجلس إدارة نادي صحار وبحضور الشيخ علي بن سعيد فاضل نائب رئيس نادي صلالة الرياضي ويوسف بن سالم الوهيبي نائب رئيس نادي السيب الرياضي وذلك بفندق ويندام جاردن الخوير، ويأتي هذا التكريم إيمانا من مجلس إدارة نادي صلالة من منطلق الاهتمام بأبناء النادي و شبابه المجيدين وإعطائهم الثقة لمواصلة هذه الإنجازات المختلفة في كافة البرامج و الفعاليات التي تنفذها وزارة الثقافة والرياضة والشباب والاتحادات واللجان الرياضية بالسلطنة.

وانطلق الحفل بكلمة ترحيبية من يوسف بن عوض نصيب بيت سليم المشرف الرياضي بنادي صلالة رحب بكافة الحضور وذلك لحضورهم و دعمهم للمتميزين من شباب النادي كما تطرقت الكلمة إلى الاشادة بجهود الفرق الرياضية بالنادي وخاصة فريق الشطرنج الحاصل على المراكز الأولى على مستوى السلطنة في مسابقة الزبير الرمضانية الرابعة للشطرنج ٢٠٢١م والتي نفذتها اللجنة العمانية للشطرنج في شهر رمضان المبارك ، وبعدها تم عرض فيديو مرئي يتحدث عن إنجازات النادي في مختلف الألعاب الرياضية والشبابية خلال الفترة السابقة ومن ثم قام راعي الحفل بتكريم الابطال الحاصلين على المراكز الأولى في بطولة الزبير الرمضانية الرابعة للشطرنج ٢٠٢١م، وختاما قدم الشيخ نائب رئيس النادي درعا تذكارية لراعي المناسبة.

وحول التكريم قال الشيخ علي بن سعيد فاضل نائب رئيس نادي صلالة بأن مثل هذه الاحتفالات تأتي ضمن اهتمامات مجلس إدارة النادي بالشباب المتميزين على مستوى النادي والحاصلين على المراكز الأولى في كافة المسابقات و الفعاليات التي تنفذها وزارة الثقافة والرياضة والشباب والاتحادات واللجان الرياضية بالسلطنة وينتهز هذه المناسبات لتقديم الشكر و العرفان لهم على جهودهم المخلصة والتي أتت ثمارها بحصول النادي على المراكز الأولى في كافة المسابقات والمجالات التي يشارك فيها النادي كحصولنا على المركز الثاني في مسابقة السلطان للشباب لعام ٢٠١٩م.

وفي الختام قدم شكره لكافة أبناء النادي المخلصين في كافة المجالات وإلى الأخوة رؤساء الأندية الرياضية على تشريفهم وحضورهم للحفل وإدارة فندق ويندام جاردن على تعاونهم الدائم مع مجلس الإدارة.

دافع كبير

وقال عبدالرحمن بن خالد الزدجالي لاعب نادي صلالة للشطرنج والحاصل على المركز الأول في فئة تحت ١٧ سنة بأن التكريم دافع كبير لنا كلاعبين للتركيز فيما هو قادم بإذن الله من خلال الوصول إلى المراكز الأولى في مسابقات الشطرنج وأضاف بأن المتابعة المستمرة من مجلس الإدارة والاخوة القائمين على اللعبة في النادي هي إحدى عوامل النجاح والتي أدت إلى حصولنا على المراكز المتقدمة في البطولة فلهم منا كل الاحترام والتقدير.

اهتمام و تشجيع

وقالت روان بنت أحمد البلوشية لاعبة منتخب السلطنة ونادي صلالة للشطرنج والحاصلة على المركز الأول في فئة الإناث تحت ١٧ سنة بأن إدارة النادي شاكرة لديها اهتمام كبير بلعبة الشطرنج من خلال الدعم و الرعاية الكاملة والمتابعة المستمرة لنا كلاعبين ، وأضافت بأن مثل هذه اللقاءات تشجعنا على بذل المزيد من الجهد للوصول إلى منصات التتويج والمحافظة عليها.

وفي الختام قدمت شكرها لإدارة النادي وعلى رأسها الشيخ علي بن عوض الرعود فاضل رئيس النادي.

بادرة ممتازة

قالت اناة العيسائية لاعبة منتخبنا الوطني ونادي صلالة للشطرنج والحاصلة على المركز الأول في فئة الإناث فوق ١٧ سنة بأن هذه البادرة من مجلس الإدارة تأتي كانطلاقة لنا للمسابقات القادمة من خلال الاستعداد و الاستمرار في مواصلة حصد البطولات في لعبة الشطرنج .

وختاما قدمت شكرها لإدارة النادي و القائمين على لعبة الشطرنج بالنادي.